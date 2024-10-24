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2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:22
Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 47 terör hedefi vuruldu. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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