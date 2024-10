Şehir şehir Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi 2024 | Hangi gıdalarda hile yapıldı?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim itibarıyla gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri anlık olarak ifşa etmeye başladı. İfşa edilen firmalara mevzuat çerçevesinde 146 bin 337 liradan 10 milyon 500 bin liraya kadar ceza kesilebileceği belirtildi. Peki hangi şehirde hangi gıdalarda hile yapıldı?

ADANA

ET & TAVUK VE ADAKLIK DÜNYASI - ÇİĞDEM ÇALIŞKAN

Ürün: Dana-Kuzu Karışık Et

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Seyhan

ALTIYOL YEMEKÇİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - ALTIYOL ÇORBACISI

Ürün: Dana Kavurma (Pişmiş)

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Tarih: 27.02.2024

İlçe: Çukurova

BEĞENDİK LAHMACUN VE ETLİ PİDE PİŞİRİM FIRINI - MEHMET ALTUN

Ürün: Lahmacun Harcı

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Seyhan

MEHMET ASLAN TOZMAN

Ürün: Karkas Et

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Yüreğir

NURETTİN SAYĞILI - HAREKETLİ ARAÇ

Ürün: Kırmızı Et

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Yüreğir

PTT 2 KEBAP VE LAHMACUN SALONU - RABİA SAYLAN

Ürün: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana Kıyma)

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Yüreğir

ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURAK ARDIÇ

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Tarih: 15.04.2024

İlçe: Yüreğir

UMUT CAN YEMEKÇİLİK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ürün: Dana Etli Kuru Fasülye Yemeği

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Sarıçam

YEŞİL KÖŞE KEBAP VE LAHMACUN SALONU - OYA AKYÜZLÜ

Ürün: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana-Kuzu Karışık)

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

İlçe: Çukurova

A.Ç.S. AVCI ÇAY SANAYİ İBRAHİM AVCI - İBRAHİM AVCI

Ürün: AVCI SEZON ÇAY

Uygunsuzluk: Siyah Çay, Gıda Boyası Tespiti

Tarih: A-005

İlçe: Sarıçam

AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: PEYNİR KEYFİ

Uygunsuzluk: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri, Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti, % Yağ Oranının Düşük Olması

Tarih: 1311

İlçe: Seyhan

AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: PEYNİR KEYFİ

Uygunsuzluk: Tost Peyniri (Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri), Bitkisel Yağ Tespiti

Tarih: 1811

İlçe: Seyhan

ALTIN KASAP - NEVZAT ÖKSÜZOĞLU

Ürün: Dana Parça Et

Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Tarih: 27.01.2024

İlçe: Seyhan

ELSE GIDA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Ürün: WINMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY

Uygunsuzluk: Siyah Çay, Gıda Boyası Tespiti

Tarih: A-003

İlçe: Seyhan

ERELİ GIDA PAZ. VE TARIM ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: Yarım Yağlı Lavaş Peyniri

Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti

Tarih: 31.03.2024

İlçe: Yüreğir

FARKET ET VE ET ÜRÜNLERİ - HÜSEYİN SAKLI

Ürün: HALİSOĞLU

Uygunsuzluk: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk (Dilimli), Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 277

İlçe: Seyhan

HİLAL ET - NURETTİN ÜZÜL

Ürün: Çiğ Kıyma (Koyun Eti)

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

İlçe: Seyhan

KOÇ ET (ET BALIK CEMALPAŞA MAĞAZASI) - MEHMET KOÇAKLI

Ürün: Kuzu-Dana Karışık Kıyma

Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti

İlçe: Seyhan

TEKİR GURME SUCUKLARI - AFRA ADIGÜZEL BIRAKOĞLU

Ürün: HAKİKİ YÖRESEL DANA SUCUKLARI

Uygunsuzluk: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk, Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 24 Şubat 2024

İlçe: Seyhan

ANKARA

Mısır Çarşısı Baharat İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Sumak

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Tarih: 004

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Neogroup Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Pul Biber

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti, Gıda Boyası Tespiti

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Alkım Pazarlama Ticaret - Süleyman Yeşil

Ürün: Sumak

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti, Gıda Boyası Tespiti

Tarih: 02.2024

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Samocak Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Kırmızı Pul Biber

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Zümrüt Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Tatlı Biber

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Tarih: 04.11

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Camuzoğlu Unlu Mamuller Tatlıcılık Otelcilik Limited Şirketi

Ürün: Antep Fıstıklı Baklava

Tespit: Ay Çekirdeği Tespiti

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar

Ahmet İrfan Acar

Ürün: Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Tarih: 5

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Antep Dürüm Evi - Osman Kehyaoğlu

Ürün: Çiğ Adana Kebap

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 02.12.2021

Yer: Keçiören, Ankara

Kategori: Et ve Et Ürünleri

Aş Et ve Et Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Mad. Turz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hamamönü Köfteçisi

Ürün: Dana Adana Köfte

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 13.09.2023

Yer: Altındağ, Ankara

Kategori: Et ve Et Ürünleri

Aynal Gıda Baharat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Kuru Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Tarih: 071223

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Bağdat Ticaret Gıda Limited Şirketi

Ürün: Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Tarih: 25/11

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Bakiroğlu Baharat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Bakiroğlu Baharat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Tarih: 01/24

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Süzme Çiçek Balı

Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Tarih: B4479

Yer: Akyurt, Ankara

Kategori: Arıcılık Ürünleri

Bali Pınar - Gökdağ Karayaka

Ürün: Süzme Çiçek Balı (Çeşitli)

Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Tarih: (Çeşitli tarih ve kodlarla listelenmiştir)

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Arıcılık Ürünleri

Balsu Gıda - Vahit Yıldız

Ürün: Süzme Çiçek Balı

Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Tarih: 2308

Yer: Akyurt, Ankara

Kategori: Arıcılık Ürünleri

Beypazarlı Gıda Dağıtım Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Tespit: Bitkisel Yağ Tespiti

Tarih: 278

Yer: Beypazarı, Ankara

Bizim Köfteci Restoran Gıda Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Bizim Köfteci (Eski Adı: Sizin Köfteci Restoran Gıda Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi)

Ürün: Köfte (Pişmemiş)

Tespit: Tek Tırnaklı Eti Tespiti

Yer: Altındağ, Ankara

Kategori: Et ve Et Ürünleri

Deren Baharat Gıda ve Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Tarih: 09.22

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Doğu Baharatları Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Kekik

Tespit: Yabancı Madde Tespiti

Tarih: A-920

Yer: Yenimahalle, Ankara

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

Enfa Gıda - Mustafa Ençetin

Ürün: Süzme Çiçek Balı (Çeşitli)

Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti

Tarih: (Çeşitli tarih ve kodlarla listelenmiştir)

Yer: Mamak, Ankara

Kategori: Arıcılık Ürünleri

Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin Erkoç

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 30.07.2024

Yer: Kızılcahamam,

A Haber Foto Arşiv

Aksaray

Saray Entegre Et Limited Şirketi

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tarih: 09.11.2024

Merkez: Aksaray

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Aylaç Süt ve Yem Üretim San. Tic. Ltd. Şti.

Ürün: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri

Tespit: % Yağ Oranının Düşük Olması

Tarih: Ma 160

Merkez: Aksaray

Sektör: Süt ve Süt Ürünleri

Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti

Tarih: 230606

Merkez: Aksaray

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Antalya

Adana Sofrası Kebap Şırdan-Özlem Tüyşüz

Ürün: Adana Kebap

Tespit: Tek Tırnaklı Eti

Merkez: Kepez

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Antalya Kuyu Tandır Kebap Salonu-İbrahim Uysal

Ürün: Şüpheli Sıvı-Alkol

Tespit: Hacmen Alkol Düşüklüğü Tespiti, Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Alkollü İçkiler

Ceylan Okey Salonu-Metin Ceylan

Ürün: Şüpheli Sıvı-Rakı

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Alkollü İçkiler

Dayı Kokoreç-Mustafa Yalçın

Ürün: Şüpheli Sıvı-Viski

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti, Hacmen Alkol Düşüklüğü Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Alkollü İçkiler

Ntepe Mad. İnş. Taah. Malz. Eml. Gıda Loj. Tar. Hay. Oto. Tur. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Merve Lokantası)

Ürün: Tas Kebabı

Tespit: Tek Tırnaklı Eti, Domuz Eti Tespiti

Merkez: Kepez

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Antalya Et Tanzim Satış-Berivan Demir

Ürün: Dana Kuzu Karışımı Köftelik Kıyma

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Erzurum Cağ Kebap-Özgür Bekmezci

Ürün: Erzurum Cağ Kebabı

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Kasap Halil-Volkan Bilgiç

Ürün: Kıymalık Dana Eti Ve Sarılı Löp Et

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Larissa Club Saphire Hotel - Tim Turizm Otelcilik Yatırım İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi

Ürün: Köfte

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Merkez: Kemer

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Parlak Restaurant-Ayşe Gül Parlak

Ürün: Köfte

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Merkez: Serik

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Pide ve Ötesi-Hicran Yolaçan

Ürün: Kıymalı Pide

Tespit: Kanatlı Eti Tespiti

Merkez: Muratpaşa

Sektör: Et ve Et Ürünleri

Sınırlı Sorumlu Pamfilya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Ürün: Zeytinyağı

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarih: 20.01.2025

Merkez: Kepez

Sektör: Bitkisel Yağlar

Sınırlı Sorumlu Pamfilya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Ürün: Zeytinyağı

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarih: 02.11.2024

Merkez: Kepez

Sektör: Bitkisel Yağlar

AYDIN

Bitkisel Yağlar

AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: YUPAOİL Bitkisel Karışım Yağı (5 Litre)

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

İlçe: Köşk

Aydın

NEDİM ÇİFTÇİ

Ürün: Yemeklik Karışım Yağı

Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

İlçe: Didim

Aydın

3M GIDA

Ürün: AYVALIK SAFİR Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

İlçe: Köşk

Aydın

3M GIDA

Ürün: EDREMİT HASAT Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

İlçe: Efeler

Aydın

AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: EXSTRA VİRGİN OLİVE OİL SOGUK SIKIM Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

İlçe: Köşk

Aydın

E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ürün: ALTINKENT Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

İlçe: Efeler

Aydın

HAKKI ÖZTÜRK

Ürün: Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

İlçe: Köşk

Aydın

Et ve Et Ürünleri

GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ

Ürün: CEVİZOĞLU Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Son Tarih: 30 Kasım 2023

İlçe: Efeler

A Haber foto arşiv

İZMİR

CEMAL KARASU EDREMİT HANZADE

Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 Lt

Sorun: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Stt: 06.2025

İlçe: Konak

Kategori: Bitkisel Yağlar

HERBOL SAĞLIK VE GIDA ÜR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: Ginsengli Kahve Aromalı Gazlı İçecek - 150 Ml

Sorun: İlaç Etken Maddesi Tespiti

Tarih: 30.06.2022

İlçe: Gaziemir

Kategori: Alkolsüz İçecekler

SANİTA GIDA STERİLİZASYON VE KURUTMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ürün: Sumak

Sorun: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti

Tarih: 09868030823-14

İlçe: Kemalpaşa

Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar

HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 Lt

Sorun: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarih: 1122

İlçe: Torbalı

Kategori: Bitkisel Yağlar

SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: Taş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 Lt

Sorun: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

Tarih: 09

İlçe: Selçuk

Kategori: Bitkisel Yağlar

ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA PAZ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: Naturel Sızma Zeytinyağı - 1 Lt

Sorun: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti

Stt: 12.2022

İlçe: Konak

Kategori: Bitkisel Yağlar

BELLA ŞARAPÇILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ürün: Aromatize Şarap Bazlı İçki - 70 Cl

Sorun: Dışardan Etil Alkol İlavesi Tespiti

Tarih: 20.01.2022

İlçe: Kemalpaşa

Kategori: Alkollü İçkiler

DEMETER GIDA İTH. İHR. İMA. PAZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: Piliç Sosis Emülsifiye Et Ürünü

Sorun: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 02.04.24

İlçe: Torbalı

Kategori: Et ve Et Ürünleri

EDİŞ SÜT ÜR. GIDA HAY. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün: %1,5 Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt - 3 Kg

Sorun: Jelatin Tespiti, Bitkisel Yağ Tespiti

Stt: 26.04.2024

İlçe: Çiğli

Kategori: Süt ve Süt Ürünleri

EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK

Ürün: Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)

Sorun: Kanatlı Eti Tespiti

Tarih: 28.03.2024

İlçe: Selçuk

Kategori: Et ve Et Ürünleri

Listenin tamamına ve iller hakkındaki detaylı bilgilere "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.