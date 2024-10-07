Şehir şehir Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesi 2024 | Hangi gıdalarda hile yapıldı?
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik önemli bir denetim gerçekleştirdi ve pul biberde boya, kaşar peynirde nişasta ile dana eti olarak satılan ürünlerde domuz veya kanatlı eti tespit eden firmaları ifşa etti. Bakanlık, vatandaşların ailelerine ve çocuklarına yedirdiği gıdaları titizlikle inceledi. İşte il il Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 ifşa listesi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim itibarıyla gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri anlık olarak ifşa etmeye başladı. İfşa edilen firmalara mevzuat çerçevesinde 146 bin 337 liradan 10 milyon 500 bin liraya kadar ceza kesilebileceği belirtildi. Peki hangi şehirde hangi gıdalarda hile yapıldı?
ADANA
ET & TAVUK VE ADAKLIK DÜNYASI - ÇİĞDEM ÇALIŞKAN
Ürün: Dana-Kuzu Karışık Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Seyhan
ALTIYOL YEMEKÇİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. - ALTIYOL ÇORBACISI
Ürün: Dana Kavurma (Pişmiş)
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Tarih: 27.02.2024
İlçe: Çukurova
BEĞENDİK LAHMACUN VE ETLİ PİDE PİŞİRİM FIRINI - MEHMET ALTUN
Ürün: Lahmacun Harcı
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Seyhan
MEHMET ASLAN TOZMAN
Ürün: Karkas Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Yüreğir
NURETTİN SAYĞILI - HAREKETLİ ARAÇ
Ürün: Kırmızı Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Yüreğir
PTT 2 KEBAP VE LAHMACUN SALONU - RABİA SAYLAN
Ürün: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana Kıyma)
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Yüreğir
ŞORAY ET VE ET ÜRÜNLERİ - BURAK ARDIÇ
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Tarih: 15.04.2024
İlçe: Yüreğir
UMUT CAN YEMEKÇİLİK İNŞAAT TEMİZLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ürün: Dana Etli Kuru Fasülye Yemeği
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Sarıçam
YEŞİL KÖŞE KEBAP VE LAHMACUN SALONU - OYA AKYÜZLÜ
Ürün: Çiğ Lahmacun Harcı (Dana-Kuzu Karışık)
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
İlçe: Çukurova
A.Ç.S. AVCI ÇAY SANAYİ İBRAHİM AVCI - İBRAHİM AVCI
Ürün: AVCI SEZON ÇAY
Uygunsuzluk: Siyah Çay, Gıda Boyası Tespiti
Tarih: A-005
İlçe: Sarıçam
AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: PEYNİR KEYFİ
Uygunsuzluk: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri, Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti, % Yağ Oranının Düşük Olması
Tarih: 1311
İlçe: Seyhan
AFFAN KİRALAMA YEDEK PARÇA TARIM GIDA AKARYAKIT İNŞ. NAKLİYE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: PEYNİR KEYFİ
Uygunsuzluk: Tost Peyniri (Yarım Yağlı Taze Eritme Peyniri), Bitkisel Yağ Tespiti
Tarih: 1811
İlçe: Seyhan
ALTIN KASAP - NEVZAT ÖKSÜZOĞLU
Ürün: Dana Parça Et
Uygunsuzluk: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Tarih: 27.01.2024
İlçe: Seyhan
ELSE GIDA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Ürün: WINMEY DEMLİK SÜZEN POŞET SİYAH ÇAY
Uygunsuzluk: Siyah Çay, Gıda Boyası Tespiti
Tarih: A-003
İlçe: Seyhan
ERELİ GIDA PAZ. VE TARIM ÜR. TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Yarım Yağlı Lavaş Peyniri
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
Tarih: 31.03.2024
İlçe: Yüreğir
FARKET ET VE ET ÜRÜNLERİ - HÜSEYİN SAKLI
Ürün: HALİSOĞLU
Uygunsuzluk: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk (Dilimli), Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 277
İlçe: Seyhan
HİLAL ET - NURETTİN ÜZÜL
Ürün: Çiğ Kıyma (Koyun Eti)
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
İlçe: Seyhan
KOÇ ET (ET BALIK CEMALPAŞA MAĞAZASI) - MEHMET KOÇAKLI
Ürün: Kuzu-Dana Karışık Kıyma
Uygunsuzluk: Kanatlı Eti Tespiti
İlçe: Seyhan
TEKİR GURME SUCUKLARI - AFRA ADIGÜZEL BIRAKOĞLU
Ürün: HAKİKİ YÖRESEL DANA SUCUKLARI
Uygunsuzluk: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk, Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 24 Şubat 2024
İlçe: Seyhan
ANKARA
Mısır Çarşısı Baharat İç ve Dış Ticaret Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Sumak
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Tarih: 004
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Neogroup Ambalaj Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Pul Biber
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti, Gıda Boyası Tespiti
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Alkım Pazarlama Ticaret - Süleyman Yeşil
Ürün: Sumak
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti, Gıda Boyası Tespiti
Tarih: 02.2024
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Samocak Gıda İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Kırmızı Pul Biber
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Zümrüt Baharatları Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Tatlı Biber
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Tarih: 04.11
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Camuzoğlu Unlu Mamuller Tatlıcılık Otelcilik Limited Şirketi
Ürün: Antep Fıstıklı Baklava
Tespit: Ay Çekirdeği Tespiti
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Pastacılık Ürünleri ve Tatlılar
Ahmet İrfan Acar
Ürün: Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Tarih: 5
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Antep Dürüm Evi - Osman Kehyaoğlu
Ürün: Çiğ Adana Kebap
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 02.12.2021
Yer: Keçiören, Ankara
Kategori: Et ve Et Ürünleri
Aş Et ve Et Ürünleri Gıda ve İhtiyaç Mad. Turz. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hamamönü Köfteçisi
Ürün: Dana Adana Köfte
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 13.09.2023
Yer: Altındağ, Ankara
Kategori: Et ve Et Ürünleri
Aynal Gıda Baharat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Kuru Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Tarih: 071223
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Bağdat Ticaret Gıda Limited Şirketi
Ürün: Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Tarih: 25/11
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Bakiroğlu Baharat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Bakiroğlu Baharat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Tarih: 01/24
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Süzme Çiçek Balı
Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Tarih: B4479
Yer: Akyurt, Ankara
Kategori: Arıcılık Ürünleri
Bali Pınar - Gökdağ Karayaka
Ürün: Süzme Çiçek Balı (Çeşitli)
Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Tarih: (Çeşitli tarih ve kodlarla listelenmiştir)
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Arıcılık Ürünleri
Balsu Gıda - Vahit Yıldız
Ürün: Süzme Çiçek Balı
Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Tarih: 2308
Yer: Akyurt, Ankara
Kategori: Arıcılık Ürünleri
Beypazarlı Gıda Dağıtım Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Yarım Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Tespit: Bitkisel Yağ Tespiti
Tarih: 278
Yer: Beypazarı, Ankara
Bizim Köfteci Restoran Gıda Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Bizim Köfteci (Eski Adı: Sizin Köfteci Restoran Gıda Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi)
Ürün: Köfte (Pişmemiş)
Tespit: Tek Tırnaklı Eti Tespiti
Yer: Altındağ, Ankara
Kategori: Et ve Et Ürünleri
Deren Baharat Gıda ve Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Tarih: 09.22
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Doğu Baharatları Gıda İnşaat Otomotiv Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Kekik
Tespit: Yabancı Madde Tespiti
Tarih: A-920
Yer: Yenimahalle, Ankara
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
Enfa Gıda - Mustafa Ençetin
Ürün: Süzme Çiçek Balı (Çeşitli)
Tespit: Taklit Veya Tağşiş Tespiti
Tarih: (Çeşitli tarih ve kodlarla listelenmiştir)
Yer: Mamak, Ankara
Kategori: Arıcılık Ürünleri
Erkoç Et ve Et Ürünleri - Hüseyin Erkoç
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 30.07.2024
Yer: Kızılcahamam,
Aksaray
Saray Entegre Et Limited Şirketi
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tarih: 09.11.2024
Merkez: Aksaray
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Aylaç Süt ve Yem Üretim San. Tic. Ltd. Şti.
Ürün: Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri
Tespit: % Yağ Oranının Düşük Olması
Tarih: Ma 160
Merkez: Aksaray
Sektör: Süt ve Süt Ürünleri
Tat Entegre Et Ürünleri Tarım Gıda Mad. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ürün: Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti
Tarih: 230606
Merkez: Aksaray
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Antalya
Adana Sofrası Kebap Şırdan-Özlem Tüyşüz
Ürün: Adana Kebap
Tespit: Tek Tırnaklı Eti
Merkez: Kepez
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Antalya Kuyu Tandır Kebap Salonu-İbrahim Uysal
Ürün: Şüpheli Sıvı-Alkol
Tespit: Hacmen Alkol Düşüklüğü Tespiti, Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Alkollü İçkiler
Ceylan Okey Salonu-Metin Ceylan
Ürün: Şüpheli Sıvı-Rakı
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Alkollü İçkiler
Dayı Kokoreç-Mustafa Yalçın
Ürün: Şüpheli Sıvı-Viski
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Alkol Tespiti, Hacmen Alkol Düşüklüğü Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Alkollü İçkiler
Ntepe Mad. İnş. Taah. Malz. Eml. Gıda Loj. Tar. Hay. Oto. Tur. Rek. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Merve Lokantası)
Ürün: Tas Kebabı
Tespit: Tek Tırnaklı Eti, Domuz Eti Tespiti
Merkez: Kepez
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Antalya Et Tanzim Satış-Berivan Demir
Ürün: Dana Kuzu Karışımı Köftelik Kıyma
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Erzurum Cağ Kebap-Özgür Bekmezci
Ürün: Erzurum Cağ Kebabı
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Kasap Halil-Volkan Bilgiç
Ürün: Kıymalık Dana Eti Ve Sarılı Löp Et
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Larissa Club Saphire Hotel - Tim Turizm Otelcilik Yatırım İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi
Ürün: Köfte
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Merkez: Kemer
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Parlak Restaurant-Ayşe Gül Parlak
Ürün: Köfte
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Merkez: Serik
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Pide ve Ötesi-Hicran Yolaçan
Ürün: Kıymalı Pide
Tespit: Kanatlı Eti Tespiti
Merkez: Muratpaşa
Sektör: Et ve Et Ürünleri
Sınırlı Sorumlu Pamfilya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
Ürün: Zeytinyağı
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Tarih: 20.01.2025
Merkez: Kepez
Sektör: Bitkisel Yağlar
Sınırlı Sorumlu Pamfilya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi
Ürün: Zeytinyağı
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Tarih: 02.11.2024
Merkez: Kepez
Sektör: Bitkisel Yağlar
AYDIN
Bitkisel Yağlar
AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: YUPAOİL Bitkisel Karışım Yağı (5 Litre)
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İlçe: Köşk
Aydın
NEDİM ÇİFTÇİ
Ürün: Yemeklik Karışım Yağı
Tespit: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
İlçe: Didim
Aydın
3M GIDA
Ürün: AYVALIK SAFİR Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
İlçe: Köşk
Aydın
3M GIDA
Ürün: EDREMİT HASAT Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
İlçe: Efeler
Aydın
AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: EXSTRA VİRGİN OLİVE OİL SOGUK SIKIM Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
İlçe: Köşk
Aydın
E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Ürün: ALTINKENT Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
İlçe: Efeler
Aydın
HAKKI ÖZTÜRK
Ürün: Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)
Tespit: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
İlçe: Köşk
Aydın
Et ve Et Ürünleri
GENÇ YAYLA-AHMET CEVİZ
Ürün: CEVİZOĞLU Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk
Tespit: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Son Tarih: 30 Kasım 2023
İlçe: Efeler
İZMİR
CEMAL KARASU EDREMİT HANZADE
Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 Lt
Sorun: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Stt: 06.2025
İlçe: Konak
Kategori: Bitkisel Yağlar
HERBOL SAĞLIK VE GIDA ÜR. ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Ginsengli Kahve Aromalı Gazlı İçecek - 150 Ml
Sorun: İlaç Etken Maddesi Tespiti
Tarih: 30.06.2022
İlçe: Gaziemir
Kategori: Alkolsüz İçecekler
SANİTA GIDA STERİLİZASYON VE KURUTMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ürün: Sumak
Sorun: Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti
Tarih: 09868030823-14
İlçe: Kemalpaşa
Kategori: Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar
HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 Lt
Sorun: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Tarih: 1122
İlçe: Torbalı
Kategori: Bitkisel Yağlar
SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Taş Baskı Natürel Sızma Zeytinyağı - 5 Lt
Sorun: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
Tarih: 09
İlçe: Selçuk
Kategori: Bitkisel Yağlar
ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA PAZ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Naturel Sızma Zeytinyağı - 1 Lt
Sorun: Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
Stt: 12.2022
İlçe: Konak
Kategori: Bitkisel Yağlar
BELLA ŞARAPÇILIK ANONİM ŞİRKETİ
Ürün: Aromatize Şarap Bazlı İçki - 70 Cl
Sorun: Dışardan Etil Alkol İlavesi Tespiti
Tarih: 20.01.2022
İlçe: Kemalpaşa
Kategori: Alkollü İçkiler
DEMETER GIDA İTH. İHR. İMA. PAZ. VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: Piliç Sosis Emülsifiye Et Ürünü
Sorun: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 02.04.24
İlçe: Torbalı
Kategori: Et ve Et Ürünleri
EDİŞ SÜT ÜR. GIDA HAY. NAK. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Ürün: %1,5 Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt - 3 Kg
Sorun: Jelatin Tespiti, Bitkisel Yağ Tespiti
Stt: 26.04.2024
İlçe: Çiğli
Kategori: Süt ve Süt Ürünleri
EFES PİDECİSİ-HÜSEYİN GÖKKAYNAK
Ürün: Lahmacun-Pide Harcı (Dana-Kuzu Eti)
Sorun: Kanatlı Eti Tespiti
Tarih: 28.03.2024
İlçe: Selçuk
Kategori: Et ve Et Ürünleri
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