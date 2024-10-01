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Suriye'nin başkenti Şam'da patlamalar meydana geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 03:56 Güncelleme: 01.10.2024 05:09
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Suriye’nin başkenti Şam’da patlamalar meydana geldi

Suriye medyası, İsrail'in, başkent Şam'a gece saatlerinde hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Yapılan saldırılarda 3 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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