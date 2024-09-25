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KIZILELMA'nın üretim prototipi ilk uçuş testi tamamlandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 15:32
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KIZILELMA’nın üretim prototipi ilk uçuş testi tamamlandı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. KIZILELMA PT-3 ilk uçuş testini yöneten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi olan üçüncü prototipi, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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