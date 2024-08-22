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Vaniköy skandalında yeni detay! Kaçak inşaatın öncesi ve sonrası gerçeği gözler önüne serdi | Yerel seçim sonrası CHP'li belediyeden ağaç kıyımı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 18:39 Güncelleme: 22.08.2024 19:26
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Vaniköy skandalında yeni detay! Kaçak inşaatın öncesi ve sonrası gerçeği gözler önüne serdi | Yerel seçim sonrası CHP’li belediyeden ağaç kıyımı

CHP'li İBB'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Vaniköy'de İBB'nin sorumluluğundaki alanda izinsiz villa inşaatı yapıldı ve belediye buna göz yumdu. Bu skandal sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu skandal sonrası sözde çevreci CHP'nin Üsküdar'da yerel seçimleri kazanmasının ardından villanın inşa edildiği alandaki ağaç katliamı ortaya çıktı. Villa skandalına ilişkin İBB "Basit onarım izni verdik” dese de bölgedeki inşaat öncesi ve sonrası görüntüler gerçeği ortaya koydu.

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de CHP'li İBB'nin sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolünde olan arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması tepkilerin odağına oturdu.

Yerel seçimlerin ardından CHP izinsi villa inşa edilen bölgede ağaç katliamı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Vaniköy'de kaçak villa inşaatının drone görüntüsü.Vaniköy'de kaçak villa inşaatının drone görüntüsü.

Üsküdar'daki Vaniköy'de örgüt elebaşı Adnan Oktar'a ait bir yıkıldı ve yerine inşaat yapıldı. Rus iş insanının satına aldığı iddia edilen bölgede izinsiz inşaat yapıldı.

Bölgenin sorumluluğu CHP'li İBB'de olmasına rağmen ses çıkarılmadı. Durumun fark edilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girdi.

Bakanı Murat Kurum da kaçak yapıyla ilgili İBB'ye sert tepki gösterirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise izinsiz yapıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı duyurdu.

İŞTE 6 AY ARAYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Bu skandal sonrası izinsiz inşaat bölgesindeki CHP öncesi ve sonrası görüntüler gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel seçim öncesi görüntülenen ağaçlık alanın CHP'nin Üsküdar Belediyesi'ni kazanması ile birlikte tekrar görüntülendi.

Vaniköy'de izinsiz villa inşa edilen bölgenin CHP'den öncesi ve sonrası görüntüleri.Vaniköy'de izinsiz villa inşa edilen bölgenin CHP'den öncesi ve sonrası görüntüleri.

CHP'DEN ÖNCE VE SONRASI

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gerçek bir kez ortaya çıktı. Paylaşımda yer alan 2 görüntü arasında tam 6 ay var.

Ekim 2023'e ait ve Nisan 2024'e ait 2 farklı görüntüde villanın bulunduğu alanda inşaat için ağaç katliamı yapıldığı ortaya çıktı. 1. görüntüde ağaçlık alanda herhangi bir eksilme görülmezken 2. görüntüde yani CHP'nin Üsküdar'da kazanması ile inşaat için ağaçların kesildiği dikkatlerden kaçmadı.

Hilmi Türkmen'in X hesabından yaptığı paylaşım.Hilmi Türkmen'in X hesabından yaptığı paylaşım.

Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından İBB'ye tepki gösterdi. Türkmen paylaşımında "Tamamen yetki ve sorumluluk alanında yaşanan bu vahim konu ile ilgili"biz bu kadarına izin vermemiştik aslında" demiş verdiği telaşlı cevapta İBB. O zaman soralım; Bunların hepsi asırlık, anıt ağaçlar; tam olarak kaç tanesinin kesilmesine izin vermiştiniz???" ifadelerini kullandı.

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