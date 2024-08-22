Vaniköy skandalında yeni detay! Kaçak inşaatın öncesi ve sonrası gerçeği gözler önüne serdi | Yerel seçim sonrası CHP’li belediyeden ağaç kıyımı

Bakanı Murat Kurum da kaçak yapıyla ilgili İBB'ye sert tepki gösterirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise izinsiz yapıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı duyurdu.

İŞTE 6 AY ARAYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Bu skandal sonrası izinsiz inşaat bölgesindeki CHP öncesi ve sonrası görüntüler gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel seçim öncesi görüntülenen ağaçlık alanın CHP'nin Üsküdar Belediyesi'ni kazanması ile birlikte tekrar görüntülendi.