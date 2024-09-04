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Ankara-Varşova hattında derin stratejik bağ!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 07:59 Güncelleme: 04.09.2024 08:16
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Ankara-Varşova hattında derin stratejik bağ!

Polonya’nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang, Ankara-Varşova arasındaki stratejik bağ ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonya'nın Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklediğini belirten Lang, Türk SİHA'larından da övgüyle bahsetti.

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