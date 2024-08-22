22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Boğaz'da izinsiz inşaata soruşturma! Vaniköy’deki yapıya İBB göz yumdu! İki bakanlık harekete geçti | A Haber görüntüledi

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 13:10 Güncelleme: 22.08.2024 14:08
ABONE OL
Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturma! Vaniköy’deki yapıya İBB göz yumdu! İki bakanlık harekete geçti | A Haber görüntüledi

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy'de örgüt elebaşı Adnan Oktar'a ait villanın yıkımı yapıldı. Bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı iddia edilen ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluğundaki bölgede başlayan villa inşaatı tepki çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın harekete geçmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç izinsiz yapıyla ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı açıkladı. A Haber o villayı görüntüledi. A Haber muhabiri Kübra Kılıç detayları aktardı.

İstanbul Üsküdar'daki Vaniköy sırtlarında İBB'nin sorumluluğundaki Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, kaçak olduğu iddia edilen inşaatla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur'un konuyla ilgili paylaşımıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ejder Batur'un konuyla ilgili paylaşımı

BÖLGE İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Batur açıklamasında, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" denildi.

Vaniköy'deki kaçak villa inşaatının giriş kapısıVaniköy'deki kaçak villa inşaatının giriş kapısı

EKİPLERİ İÇERİ ALMADILAR

Sabah saatlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yapmak istedi.

Ancak inşaata gelen bir minibüs de yol ortasına bırakılarak ekiplerin geçmesine engel olundu. Ekipler yaya olarak olay yerine yürümek istediğinde ise inşaat görevlileri alana giren yoldaki demir kapıyı kapattı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI AÇIKLADI: İNŞAAT MÜHÜRLENECEK

Bakanlık yetkilileri, polis ekipleri eşliğinde saatler sonra içeriye girebildi. İnceleme sonucunda, bakanlık yetkililerinin inşaat alanını mühürleyeceği bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kaçak villayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç kaçak villayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vaniköy'deki kaçak villa ile ilgili resen soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak Adalet Bakanı sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu. Bakan Tunç paylaşımında "İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 184. Maddesi uyarınca "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ormanlık arazi içinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen inşaat alanı dron ile havadan görüntülendi.

Vaniköy'de kaçak villa inşaatının dron görüntüsüVaniköy'de kaçak villa inşaatının dron görüntüsü

ADNAN OKTAR'IN BİNASIYMIŞ

Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri İstanbul Valiliği'ne başvurarak polis zoruyla alana girmek için girişimde bulundu.

Alanın Adnan Oktar'a ait olduğu ve yapılan operasyondan sonra yıkıldığı ve Rus bir insanına satıldığı belirtildi.

"VEBALİ İBB YÖNETİMİNİN OMUZLARINDA OLACAKTIR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaçak inşaata izin verilen bölgenin İstanbul'un bilinen en önemli yeşil alanlarından biri olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kaçak villa ile ilgili paylaşımıAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin kaçak villa ile ilgili paylaşımı

Osman Nuri Kabaktepe, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır.

Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır.

KAÇAK İNŞAATA GÖZ YUMAN İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki betonarme yapı bulunduğu ve bu yapıların tamamının yapı kullanma izin belgesine sahip olduğu bildirildi.

Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısının da yer aldığı aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Parsel içinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, "Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

A HABER O VİLLAYI GÖRÜNTÜLEDİ

A Haber muhabiri Kübra Kılıç o noktadan detayları aktardı.

Boğaz’da izinsiz inşaata soruşturmaBoğaz’da izinsiz inşaata soruşturma BOĞAZ'DA İZİNSİZ İNŞAATA SORUŞTURMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör