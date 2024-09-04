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42 ilde zehir tacirlerine operasyon! 227 kişi yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 08:38
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42 ilde zehir tacirlerine operasyon! 227 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 42 ilde düzenlenen "Narkoçelik-37" operasyonlarında 227 kişinin yakalandığını bildirdi.

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