Orman yangınlarıyla mücadele! Alev kapanlarında son durum ne? İşte bölge bölge yangın raporu
Yurdun dört bir yanından gelen orman yangını haberleri içimizi yaktı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı toplamda 247 yangından 241'inin kontrol altında olduğunu açıkladı. İşte günlerdir süren orman yangınları bölgesindeki son durum raporu...
ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ SON AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." derken şu bilgileri verdi:
"Manisa Gördes'te gece soğutma çalışması sürecek.
Karabük'te yangın an itibarıyla kontrol altında.
Muğla Yatağan'da bir risk yok ancak 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi."
Bakan Yumaklı, Uşak Eşme'deki yangında da büyük oranda kontrolün sağlandığını ancak soğutma işlemlerinin devam ettiğini vurgulayarak, son bilgiyi yarın vereceklerini söyledi.
"BİZİ ENDİŞEYE SEVK EDECEK BİR YANGIN YOK"
Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini kaydeden Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. 241 yangını kontrol altına almak için bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da yarına kadar iyileşmeyi sağlayacak bize güzel haberler verecek sonuçları paylaşacağız." ifadesini kullandı.
En son İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini verdiğini belirten Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın her iki tarafında devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Arazinin sarp, kayalık ve ulaşılma sorunu nedeniyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak, birbirine hortumlar ekleyerek müdahaleler devam ediyor. Gece boyunca müdahale devam edecek. Tehlike arz eden durum yok." dedi.
İkinci yangının Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geniş alana yayılan yangın olduğuna değinen ve herhangi bir problemin kalmadığını, büyük oranda kontrol edildiğini bildiren Yumaklı, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını an itibarıyla kontrol altına alındı. 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangınını söndürme çalışması büyük oranda tamamlandı ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek. Yarın sabah itibarıyla son kontrollerden sonra bilgisini verebiliriz." diye konuştu.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12-17 Ağustos arasında Türkiye'nin 7 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 22 kişiden 9'unun tutuklandığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12-17 Ağustos'ta Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.
Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9'u tutuklanmış, 5'i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir." bilgisini paylaştı.
Tunç, hayat kaynağı ormanlara sahip çıkmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.
İzmir'de 52 bina ve 97 bağımsız bölümün incelendiğini söyleyen Kurum, bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından olumsuz etkilendiğini söyledi.
Manisa Gördes'te 46 bina ve 66 bağımsız bölümün etkilendiğini açıklayan Bakan Kurum, yangınların devam ettiği bölgelerde alevlerin söndürülmesiyle hasar tespit çalışmalarına geçileceğini ifade etti.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Karayolları Genel Müdürlüğü, yangın nedeniyle kapanan yollarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangını nedeniyle Torbalı-Bayındır Yolu'nun 18-25. km'leri arası ile Menderes-Gümüldür Yolu'nun 0-26. km'leri arası geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." denildi.
KARABÜK
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanda cuma günü saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, geniş bir alana yayıldı.
Engebeli olan arazide ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam etti.
40 hektarlık alanda etkili olan yangına 73 araç ve 208 personel ile karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan müdahale devam ediyor.
İZMİR MENDERES
Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında başladı.
Sabah havanın aydınlanmasıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait 4 helikopter sevk edildi
Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.
Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.
Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.
İZMİR MENDERES
Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, dün saat 16.30 sıralarında başladı.
Sabah havanın aydınlanmasıyla bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait 4 helikopter sevk edildi
Helikopterler, Tahtalı Barajı'ndan aldıkları su ile yangına müdahale ediyor.
Yangın bölgesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 18 arazöz ve 7 su ikmal aracı da görev yapıyor.
Rüzgarın etkisini yitirdiği bölgede ekipler, yangını kontrol almaya çalışıyor.
İZMİR'DEKİ YANGINLARIN ÇIKIŞ NEDENİ
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, daha önce yaptığı açıklamada ise Karşıyaka'daki yangının piknikte yakılan ateş nedeniyle çıktığını söylemişti.
Ödemiş'teki yangını ise iki çocuk, otluk alanda sigara içerken çıkardı.
Yanan alanlar, günün ağarmasıyla birlikte görüntülenirken facianın boyutu ortaya çıktı.
İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi.
AYDIN
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi.
Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi.
Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.
Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde 16 Ağustos'ta ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.
AYDIN'DAKİ YANGIN, MUĞLA KAVAKLIDERE SINIRINA ULAŞTI
Bölgede etkili olan rüzgar birlikte alevler Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı. Alevlerin ilerlememesi için dozerler ve iş makineleri ile çalışmalar sürerken, itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekletiliyor.
Mahalleli, kendilerine ait traktörlerle tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almıyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor.
Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi.
Gündüz saatlerinde Azerbaycan'dan gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Havanın kararmasıyla bölgeye gönderilen 3 gece görüşlü helikopterle Ula'daki yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda gönüllü de iki yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor.
Orman ekipleri, yangınları kontrol altına alabilmek için cansiperane mücadele veriyor.
MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Milas ilçesi kırsal Beçin ile Çamovalı mahalleleri arasındaki ormanda dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterle havadan, 63 araç, 30 iş makinesi, 260 personelle karadan müdahale edildi.
İtfaiye erlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları, havanın kararınca karadan sürdürüldü. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine Çamovalı Mahallesi boşaltıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milas'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Öte yandan yangının çıkış nedenin belirlenmesi için Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
UŞAK
Dereli köyü yakınlarında dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına, gece boyu karadan müdahale devam etti.
Yangını söndürmek için sabah tekrar hava müdahalesi başlatıldı.
Yangına, havadan 4 helikopter, karadan ise çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alınmıştı.
AYDIN-MUĞLA KARAYOLU KAPATILDI
Muğla Yatağan'da meydana gelen yangın dolayısıyla akşamüzeri can ve mal güvenliği gerekçesi ile trafiğe kapatılan Aydın-Muğla karayolu gece saatlerinde yeniden trafiğe açıldı.
Muğla Valiliği gece yarısı yaptığı açıklama ile Aydın-Muğla yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.
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