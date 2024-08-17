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Aydın'da orman yangını büyüdü! Alevler sınıra ulaştı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 16:58 Güncelleme: 17.08.2024 17:06
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Aydın’da orman yangını büyüdü! Alevler sınıra ulaştı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın durmak bilmiyor. Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangını, Muğla'nın kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı.


Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesinin sınır noktasına ulaştı.

Yanan alandan bir kareYanan alandan bir kare

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Dozerler ve iş makineleri de yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi.Mahalle sakinleri ise kendilerine ait traktörlerle bölgeden uzaklaştı.

Yanan alandan bir kareYanan alandan bir kare

YANGIN RÜZGARLA BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Jandarma ekipleri iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almazken, rüzgarında etkisiyle yangın ormanın iç noktalarına doğru ilerledi.

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