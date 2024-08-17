Aydın’da orman yangını büyüdü! Alevler sınıra ulaştı

Yanan alandan bir kare

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

Dozerler ve iş makineleri de yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi.Mahalle sakinleri ise kendilerine ait traktörlerle bölgeden uzaklaştı.