Aydın'da orman yangını büyüdü! Alevler sınıra ulaştı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın durmak bilmiyor. Çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangını, Muğla'nın kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesi sınırına ulaştı.
Yangın rüzgarın hızıyla Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çavdır Mahallesinin sınır noktasına ulaştı.
EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR
Dozerler ve iş makineleri de yangının ilerlememesi için yoğun çaba sarf ederken itfaiye ekipleri hat üzerinde olası sıçramaya karşı hazır bekledi.Mahalle sakinleri ise kendilerine ait traktörlerle bölgeden uzaklaştı.
YANGIN RÜZGARLA BİRLİKTE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Jandarma ekipleri iş makineleri, itfaiye ve yangına müdahale eden araçlar dışında bölgeye sivil araç almazken, rüzgarında etkisiyle yangın ormanın iç noktalarına doğru ilerledi.
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