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Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından yeni bahane! "Psikolojisi bozuk" diyerek tahliye talep ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 01:33
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Katil Timur Cihantimur’un avukatlarından yeni bahane! Psikolojisi bozuk diyerek tahliye talep ettiler

Bir süre önce, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı araç Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası canavar anne ve oğlu Timur Cihantimur önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı. Bu skandallar sonrası anne ve oğlu ABD'de tutuklandı. Cani anne ve katil oğlunun tutukluluğu devam ederken avukatlarından mahkemeye skandal bir rapor sunuldu. Raporda katil Timur Cihantimur'un psikolojisinin bozuk olduğu ve bu nedenle tahliyesinin talep edildiği belirtildi.

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.

Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.

BU KEZ FARKLI BAHANE

Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken katil oğlanın avukatlarından tahliye için mahkemeye yeni bir bahane sunuldu.

Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.

MAHKEMEDEN RED ÜSTÜNE RED!

Hakim Donald L. Cabell, Cihantimur'un Türkiye'ye iade davasının düşürülmesi talebini reddetti. Ayrıca, avukatlarının Cihantimur'un saldırıya uğradığı Newark ceza yerleşkesinden başka bir yere nakledilmesi için yaptığı başvuru da kabul edilmedi.

Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.

KATİLİN PSİKOLOJİSİ "BOZULMUŞ"

Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları 38 sayfalık dilekçede, müvekkillerinin saldırı sonrası psikolojik durumunun bozulduğunu belirterek, uzman bir doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu gizlilik kaydıyla hakime ilettiler.

Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, müvekkilleriyle ilgili olarak çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından hazırlanan psikiyatri raporunun hakim tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti.

Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.

Avukatlar, Cihantimur'un Newark'taki çocuk ve gençlerin tutulduğu ceza yerleşkesinde uğradığı fiziki saldırı sonrası psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, sundukları bu son rapor ışığında, daha önce reddedilen kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma taleplerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

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