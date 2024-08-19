Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından yeni bahane! "Psikolojisi bozuk" diyerek tahliye talep ettiler
Bir süre önce, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı araç Oğuz Murat Aci'ye çarpmış ve Aci hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası canavar anne ve oğlu Timur Cihantimur önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçmıştı. Bu skandallar sonrası anne ve oğlu ABD'de tutuklandı. Cani anne ve katil oğlunun tutukluluğu devam ederken avukatlarından mahkemeye skandal bir rapor sunuldu. Raporda katil Timur Cihantimur'un psikolojisinin bozuk olduğu ve bu nedenle tahliyesinin talep edildiği belirtildi.
İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.
BU KEZ FARKLI BAHANE
Canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesiyle ilgili davalar, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi'nde devam ederken katil oğlanın avukatlarından tahliye için mahkemeye yeni bir bahane sunuldu.
KATİLİN PSİKOLOJİSİ "BOZULMUŞ"
Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları 38 sayfalık dilekçede, müvekkillerinin saldırı sonrası psikolojik durumunun bozulduğunu belirterek, uzman bir doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu gizlilik kaydıyla hakime ilettiler.
Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, müvekkilleriyle ilgili olarak çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından hazırlanan psikiyatri raporunun hakim tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti.
Avukatlar, Cihantimur'un Newark'taki çocuk ve gençlerin tutulduğu ceza yerleşkesinde uğradığı fiziki saldırı sonrası psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, sundukları bu son rapor ışığında, daha önce reddedilen kefaletle şartlı tahliye ve acil duruşma taleplerinin yeniden gözden geçirilmesini istedi.
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