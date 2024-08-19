Katil Timur Cihantimur'un avukatlarından yeni bahane! "Psikolojisi bozuk" diyerek tahliye talep ettiler

Katil Timur Cihantimur'un avukatları ʺPsikolojisi bozukʺ diyerek tahliye talep etti.

KATİLİN PSİKOLOJİSİ "BOZULMUŞ"

Cihantimur'un avukatları, mahkemeye sundukları 38 sayfalık dilekçede, müvekkillerinin saldırı sonrası psikolojik durumunun bozulduğunu belirterek, uzman bir doktor tarafından hazırlanmış son psikiyatri raporunu gizlilik kaydıyla hakime ilettiler.

Cihantimur'un avukatları Martin G. Weinberg ve Victoria Kelleher, müvekkilleriyle ilgili olarak çocuk psikoloğu ve terapisti Dr. Elliot Atkins tarafından hazırlanan psikiyatri raporunun hakim tarafından ivedilikle değerlendirilmesini talep etti.