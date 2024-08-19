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CHP'li Didim Belediyesi daha neyi bekliyor? 53 yıllık site gözleri önünde çökmek üzere! Site sakinleri isyanda: Nerede kentsel dönüşüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 08:16 Güncelleme: 19.08.2024 08:24
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CHP’li Didim Belediyesi daha neyi bekliyor? 53 yıllık site gözleri önünde çökmek üzere! Site sakinleri isyanda: Nerede kentsel dönüşüm

CHP'li Aydın Belediyesi'nin Didim ilçesinde bulunan ve 2 bin 500 kişinin yaşadığı Sahil Sitesi sakinleri isyanda. Bin 137 konuttan oluşan 53 yıllık sitenin demirleri paslandı, sıvaları dökülmüş vaziyette. Olası bir depremde büyük felakete yol açacak sitenin sakinleri CHP'li Didim Belediyesi'ne ateş püskürüyor. Sitelerinin riskli yapı ilan edilip kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasını talep eden site halkı, belediyenin bu konuda hiçbir adım atmaması nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş durumda.

Aydın'ın gözde tatil ilçelerinden Didim'in Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülüyor.

Üzerindeki sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkarken, korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile girmek istemiyor. Bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor.

Sahil Sitesi sakinlerinin tek isteği CHP'li Didim Belediyesi'nin yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 1137 konutu riskli yapı ilan ederek boşaltılmasını sağlaması.

Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, sitedeki evlerin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

VATANDAŞLAR CHP'Lİ BELEDİYEYİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Tabut evlerden yaşamaktan dolayı büyük korku yaşadıklarını söyleyen site sakinleri, "Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitede 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için kentsel dönüşüme sokamadık.

Bunun belediye eliyle yapılması gerekiyor. Yoksa küçük bir depremde bile burada büyük bir facia yaşanabilir. Duvarlardaki ve kolonlardaki çatlaklar sıva yapılarak makyajlandı.

Didim Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Bu sitedeki konutların riskli yapı ilan edilmesi gerekiyor" dedi.

TABUT EVLERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Sabah'ın haberine göre; Tabut evlerde yaşamak istemediklerini belirten vatandaşlar, "Didim'in deprem fay hattı Mavişehir'in 6 kilometre uzağından geçiyor.

Zemin çürük, binalar fay hattının adeta üzerinde bulunuyor. Bu sitenin yapımına 1968 yılında başlanmış.

İnşaatlar 1972 yılında bitmiş. Bina yapımlarında deniz kumu kullanılmış.

Bina içlerinde duvarlar, kolonlar, çatlamış ve dökülüyor. Elektrik hatları açıkta tehlike saçıyor. Binaların temelleri resmen yüzüyor" dedi.

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