CHP'li Didim Belediyesi daha neyi bekliyor? 53 yıllık site gözleri önünde çökmek üzere! Site sakinleri isyanda: Nerede kentsel dönüşüm
CHP'li Aydın Belediyesi'nin Didim ilçesinde bulunan ve 2 bin 500 kişinin yaşadığı Sahil Sitesi sakinleri isyanda. Bin 137 konuttan oluşan 53 yıllık sitenin demirleri paslandı, sıvaları dökülmüş vaziyette. Olası bir depremde büyük felakete yol açacak sitenin sakinleri CHP'li Didim Belediyesi'ne ateş püskürüyor. Sitelerinin riskli yapı ilan edilip kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasını talep eden site halkı, belediyenin bu konuda hiçbir adım atmaması nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş durumda.
Üzerindeki sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkarken, korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile girmek istemiyor. Bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor.
Sahil Sitesi sakinlerinin tek isteği CHP'li Didim Belediyesi'nin yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 1137 konutu riskli yapı ilan ederek boşaltılmasını sağlaması.
Ancak belediye yetkilileri şu ana kadar bir adım atmayınca, sitedeki evlerin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.
VATANDAŞLAR CHP'Lİ BELEDİYEYİ GÖREVE ÇAĞIRDI
Tabut evlerden yaşamaktan dolayı büyük korku yaşadıklarını söyleyen site sakinleri, "Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı sitede 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için kentsel dönüşüme sokamadık.
Bunun belediye eliyle yapılması gerekiyor. Yoksa küçük bir depremde bile burada büyük bir facia yaşanabilir. Duvarlardaki ve kolonlardaki çatlaklar sıva yapılarak makyajlandı.
Didim Belediyesi'ni göreve çağırıyoruz. Bu sitedeki konutların riskli yapı ilan edilmesi gerekiyor" dedi.
TABUT EVLERDE YAŞAMAK İSTEMİYORUZ
Sabah'ın haberine göre; Tabut evlerde yaşamak istemediklerini belirten vatandaşlar, "Didim'in deprem fay hattı Mavişehir'in 6 kilometre uzağından geçiyor.
Zemin çürük, binalar fay hattının adeta üzerinde bulunuyor. Bu sitenin yapımına 1968 yılında başlanmış.
İnşaatlar 1972 yılında bitmiş. Bina yapımlarında deniz kumu kullanılmış.
Bina içlerinde duvarlar, kolonlar, çatlamış ve dökülüyor. Elektrik hatları açıkta tehlike saçıyor. Binaların temelleri resmen yüzüyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere maaşa ek ödeme listesi: Erkenden açıklandı! 10.000 TL üstü alan SSK, Bağ-Kur, EYT'liye...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saate düşecek? Uzaktan ve esnek çalışma geliyor: İş kanunu değişecek!
- Üniversite e-Devlet kayıt ekranı 2024-2025 | Üniversite kaydı nereden, nasıl yapılır? Gerekli belgeler neler? YÖK kayıt takvimi...
- Lise yurt başvuru ekranı 2024-2025 | MEB LGS parasız yatılı yurt başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Gerekli evraklar neler?
- Bu asansöre asla binmeyin! Kırmızı Sarı, Mavi Yeşil renk meğer...
- BJK-Antalyaspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Antalyaspor maçı şifresiz mi?
- Ehliyette müjde! Artık daha basit: A-B-C-D-E sınıf sürücüler...
- Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?
- TUS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2024 TUS/2 soru-cevap anahtarı açıklandı mı?
- Zeka testi: 555 sayısının içindeki gizli 525'i bul! Deneyenlerin %90'ı başarısız oluyor!
- 53'lük Şafak Sezer iğne ipliğe döndü! 1 haftada 8 kiloyu şak verdiren diyet yöntemi: "Kan grubunuz eğer..."
- Alain Delon öldü mü, neden öldü? Fransız aktör Alain Delon kimdir, kaç yaşında? Alain Delon'un hayatı ve kariyeri...