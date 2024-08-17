Karabük’te kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Yangına müdahale eden ekipler

YANGINA TOMA DA MÜDAHALE EDİYOR

61 araç, 192 personel ile Jandarma Genel Komutanlığına ait iki adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale ediyor.