17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Karabük'te kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 15:27 Güncelleme: 17.08.2024 15:30
ABONE OL
Karabük’te kontrol altına alınan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayıp akşam kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde tekrar yayılmaya başladı. Yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

24 saat önce Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın, sabah saatlerinde tekrar başlarken, öğle saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte yayılmaya başladı.

Yangına müdahale eden ekiplerYangına müdahale eden ekipler

YANGINA TOMA DA MÜDAHALE EDİYOR
61 araç, 192 personel ile Jandarma Genel Komutanlığına ait iki adet yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ederken, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangına müdahale ediyor.

Yangına müdahale eden ekiplerYangına müdahale eden ekipler

İş makineleriyle de arazözlerin giriş yapamadığı yerlere yol açarken, bölgeye Bartın ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğünden de ekipler sevk edildi.

Karabükte orman yangını!
Karabük’te orman yangını!Karabük’te orman yangını! KARABÜK'TE ORMAN YANGINI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör