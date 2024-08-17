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Türkiye'de son bir haftada 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:57
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Türkiye’de son bir haftada 131 zirai alan ve orman yangını meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bir haftada yurt genelinde 131 zirai alan ve orman yangınının meydana geldiğini bildirdi.

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