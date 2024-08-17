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Uşak'ta yangın ormanlık alana sıçradı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 17:20
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Uşak’ta yangın ormanlık alana sıçradı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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