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Bakan Murat Kurum'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: Vatandaşımız müsterih olsun yaraları saracağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 13:27 Güncelleme: 17.08.2024 13:27
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Bakan Murat Kurum’dan orman yangınlarına ilişkin açıklama: Vatandaşımız müsterih olsun yaraları saracağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin "Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız." dedi.

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