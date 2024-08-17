17 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürüyor! 3 gündür devam ediyor

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 12:23
ABONE OL
Manisa’daki orman yangınlarına müdahale sürüyor! 3 gündür devam ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör