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Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangına 45 saattir müdahale ediliyor

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.08.2024 10:13
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Bolu’da ormanlık alanda çıkan yangına 45 saattir müdahale ediliyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 45 saattir devam ediyor.

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