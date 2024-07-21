Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devletini kudurttu! İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı
Başkan Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC ziyareti sonrasında dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, katil israil'in saldırılarına değinerek, “İsrail durdurulmalıdır. Bunu sağlamak hepimizin görevidir. İsrail'e destek olarak, mazlum Filistin halkının yıllardır yaşadığı sistematik zulmü görmezden gelerek bir yere varmak mümkün değildir. İsrail yaptıklarının cezasını çekmeli, bu ceza bir daha kimsenin böylesi bir zulmü aklından geçirememesini sağlayacak kadar ibretlik olmalıdır.” dedi. Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı. İşte detaylar...
Terör devleti İsrail Gazze'de aylardır saldırılarına devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün KKTC ziyareti sonrasında dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan katil İsrail'in katliamlarına da değinerek "zulme karşı ses yükseltmek tarihe borcumuzdur" dedi.
"ZULME KARŞI SES YÜKSELTMEK TARİHE BORCUMUZDUR"
SORU- Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'i işgalci ilan etti, işgal ettiği toprakları terk etmesini söyledi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun sonuçları ne olur? Bugünden sonra süreci nasıl etkiler?
Uluslararası Adalet Divanı aynı zamanda İsrail'i tazminata mahkum etti. Miktarını henüz açıklamadılar. İsrail zaten bugüne kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararların hiçbirini uygulamadı. Çünkü yanında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, Batı var. Biz şu anda Uluslararası Adalet Divanı'na karşı dünyanın değişik birçok ülkesiyle birlikte gerekli baskıyı yapıyoruz ve buna devam edeceğiz. İspanya'nın duruşu burada çok çok önemliydi. Finlandiya'nın, Norveç'in tüm bunların duruşları önemliydi. Biz bu işi takip edeceğiz, kovalayacağız ve en sonunda inşallah burada bir netice alacağız diye düşünüyorum. İsrail durdurulmalıdır. Bunu sağlamak hepimizin görevidir. İsrail'e destek olarak, mazlum Filistin halkının yıllardır yaşadığı sistematik zulmü görmezden gelerek bir yere varmak mümkün değildir. İsrail yaptıklarının cezasını çekmeli, bu ceza bir daha kimsenin böylesi bir zulmü aklından geçirememesini sağlayacak kadar ibretlik olmalıdır. Umarım bu karar ve bundan önce alınan ve İsrail tarafından uygulanmayan kararlar uluslararası toplumda bir uyanışı beraberinde getirir. Filistinlilerin acılarına alışmamalı, onların durumunu olağan görmemeliyiz. Her yeni günde daha çok artan bir tonda sesimizi zulme karşı yükseltmeliyiz. Bu bizim insani görevimiz, tarihe borcumuzdur. Bugün takınılan ya da takınılmayan her tavır tarihe geçmektedir. Herkesi tarihin doğru tarafında durmaya bir kez daha davet ediyorum.
"ABD YÖNETİMİ İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEĞİ ÇEKMELİ"
SORU- İsrail'in Gazze hattındaki soykırımı, saldırıları devam ediyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir başkanlık seçimi var. Amerika'da başkanlık seçimlerinin nasıl sonuçlanacağı, İsrail'in Gazze politikalarını etkiler mi? Ek olarak da şunu sormak istiyorum, siz sürekli İsrail'in savaşı bölgeye yaymak istediğini söylüyorsunuz. İsrail bunu niye yapmak istiyor? Orta Doğu'yu ateşe atacak olan bu savaşı tüm bölgeye yayma girişimleri İsrail'in, engellenebilir mi? Nasıl engellenir?
Bu konuyla ilgili olarak İsrail, 1947'de ne yaptıysa şimdi de aynısını yapıyor, değişen bir şey yok. Tüm mesele İsrail'in bu davranışlarına karşı haktan yana olanlar, adaletten yana olanların el ele verip bu Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği kararın yanında herkesin yer almasını sağlamaktır. Bu oyunu ancak, böylesi bir duruşla bozarız. Bu zulmü sona erdirmek için ABD yönetiminin İsrail'e baskı yapması, katil Netanyahu'ya ve beraberindekilere verdiği desteği çekmesi şarttır. İsrail'in coğrafyamızı kendi karanlığına çekip bölgeyi yangın yerine çevirme isteği ortadadır. Gazze'de onca zulme rağmen hedeflerine ulaşamamanın hıncı ile hareket etmektedir. Uluslararası toplumun bir ve kararlı karşı koyuşu İsrail'in en istemediği şeydir. İsrail zulmüne karşı birleşmeli ve onları uluslararası hukuka uymaya zorlamalıyız. Bu sayede sadece Gazze ya da Filistin değil, ateş çemberine dönmüş bölgemiz de büyük çatışmaların içine çekilmekten kurtulur.
KATZ BAŞKAN ERDOĞAN'I ALÇAKÇA HEDEF ALDI
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı.
Katz, paylaşımında şu alçak ifadeleri kullandı:
Erdoğan, İsraillilerin öldürülmesi için, Hamas'ın terör hücrelerine silah ve para yardımında bulunuyor. İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet, Zeit Üniversitesi öğrencisi olan Hamas terör hücresi elemanlarını ele geçirdi. Söz konusu hücre Hamas'ın Türkiye'deki karargahı tarafından komuta ediliyordu. Yakalanan teröristler edindikleri askeri eğitim, silah ve binlerce dolarla İsrail'de terör saldırısı yapmayı tasarlıyorlardı.
Erdoğan, radikal ve antisemit bir ideoloji uğruna Türkiye'yi terörü destekleyen bir ülke haline getirip İran'ın başını çektiği şer eksenine yaklaştırıyor.
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