Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devletini kudurttu! İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan’ı alçakça hedef aldı | Dışişleri Bakanlığından sert tepki

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." ifadelerini kullandı.