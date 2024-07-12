Başkan Erdoğan'ın sözleri terör devletini kudurttu! İsrailli Bakan Katz Başkan Erdoğan'ı alçakça hedef aldı | Dışişleri Bakanlığından sert tepki
Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde İsrail'e sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla Başkan Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı. Siyonist Bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık, "Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile tepki gösterdi.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz gün NATO Liderler Zirvesi'nde katil İsrail'e sert sözlerle yüklendi.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin, NATO ile ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler, Türkiye tarafından onaylanmayacaktır." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇİRKİN SÖZLERLE HEDEF ALDI
Bu sözler üzerine rahatsız olan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı.
Katz, şu alçak ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesinde NATO'nun İsrail ile işbirliği yapmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
Öncelikle Erdoğan, hiçbir şeye sen karar vermiyorsun. Üstelik Hamas'ın ve İran'ın şer ekseninin katillerini, tecavüzcülerini destekleyen Türkiye gibi bir ülkenin NATO'ya üye olmaması gerekiyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SERT TEPKİ: İZİN VERMEYECEĞİZ
Siyonist Bakan Katz'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap gecikmedi. Bakanlık, "Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri ile tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları şöyle:
İsrail Dışişleri Bakanı'nın saygısızlık, yalan ve iftiradan ibaret açıklamalar yapmaya devam ettiği görülmektedir.
Bu tarz beyanların, bölgemizin gerçek gündemini değiştirmesine izin vermeyeceğiz.
İsrail Hükümeti, masum Filistinlileri öldürerek iktidardaki ömrünü uzatmaya çalışmakta; izlediği politikalarla bölgemizde huzursuzluk ve istikrarsızlığa neden olmaktadır.
İsrail Hükümeti, Gazze'de uyguladığı zulme bir an önce son vermeli ve kalıcı ateşkese razı gelmelidir.
Türkiye, Filistinlilerin haklarını savunmayı sürdürecektir.
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