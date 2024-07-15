FETÖ’cü vatan hainlerinin hedefi Turkuvaz Medya! 15 Temmuz günü kurşun yağdırdılar! A Haber ekipleri sokakta vatandaşla birlikte direndi...

SİYASİLER MESAJLARINI A HABER'DEN VERDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri de ihanet gecesinde görevinin başındaydı. O gece tarihte bir ilk de yaşandı. A Haber ekipleri Meclis Genel Kurulu'na indi ve ilk kez Genel Kurul'dan canlı yayın yapıldı. Siyasi parti temsilcileri darbeye karşı birlik mesajlarını A Haber üzerinden verdi.

A Haber'e konuşan Mehmet Muş, "Millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Tüm milletimizi girişim sonlandırılmaya karsı sokaklarda kalmaya davet ediyorum." derken Özgür Özel, "Demokrasiye ve Parlamentoyu sonuna kadar bağlıyız." ifadelerini kullandı.

EKİPLERİMİZ TÜM NOKTALARDA

Meclis'te mesai gece boyunca devam etti. Bombaların verdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. O gece liderinin talimatıyla tüm halk Ankara'da sokaklara indi A Haber ekipleri ise birçok noktada görevinin başındaydı. Darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan biri ise Ankara'nın kalbinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı binası oldu. A Haber muhabiri Tahir İnan ve kameramanı Şükrü Can Çankaya da gece boyunca orada şanlı direnişi görüntüledi.