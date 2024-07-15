FETÖ'cü vatan hainlerinin hedefi Turkuvaz Medya! 15 Temmuz günü kurşun yağdırdılar! A Haber ekipleri sokakta vatandaşla birlikte direndi...
Türkiye'de demokratik yönetimi yok etmeyi amaçlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniforma giymiş teröristleri 15 Temmuz 2016'da vatanın öz evlatlarına silah doğrultarak alçak bir darbe girişimde bulundu. Genç, yaşlı ayırmadan millete kurşun sıkan vatan hainleri o gece tam 251 kişiyi şehit etti. Darbe girişiminin yaşandığı gece teröristlerin hedeflerinden biri de Turkuvaz Medya binaları ve çalışanlarıydı. Binamıza kurşun yağdıran hainler, vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşınca geri adım attı. O gece boyu FETÖ ihanetini A Haber ekipleri saniye saniye ekranlara taşıdı. Tüm noktalarda sokakta olan A Haber ekipleri vatandaşın sokaktaki büyük direnişine ortak oldu. İşte detaylar...
ÜNİFORMALI TERÖRİSTLER 251 VATAN EVLADINI ŞEHİT ETTİ
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniforma giymiş teröristleri Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrulttu.
Pensilvanya'nın maşası olan vatan hainleri 251 vatan evladını şehit etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISIYLA SOKAKLAR DOLDU TAŞTI
Vatansızların vatanımıza yönelik düzenlediği hain darbe girişimi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi.
DEMOKRASİYE KARA LEKE...
Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütü destekleyen 8 binin üzerinde askeri personel, 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.
DARBECİ HAİNLERİN HEDEFLERİNDEN BİRİ TURKUVAZ MEDYA!
Sokakları birbirine katan, vatandaşların üzerine tankları acımadan süren vatan hainlerinin bir diğer hedefi de Turkuvaz Medya binalarıydı. O gece medya merkezimiz darbeci hainlerin kurşunlarının hedefi olurken milletimiz her zaman olduğu gibi yanımızdaydı.
SABAH BİNASINA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Turkuvaz Medya'ya ulaşan darbeciler binaların önünde gazetecilere kalkan olan vatandaşların sert tepkisiyle karşılaşırken geri çekilmek zorunda kaldı.
Hainler giremedikleri SABAH binasına kurşun yağdırarak uzaklaştı.
A HABER FETÖ İHANETİNİ CANLI AKTARDI
A Haber ekipleri de o karanlık gecede görevinin başındaydı. Ankara'da çatışmaların ve bombaların yoğun olduğu noktalardan gerçekleştirilen canlı yayınlar ile tüm dünyaya "FETÖ ihaneti" ve halkın şanlı direnişi canlı olarak aktarıldı.
FETÖ'CÜLER MEYDAN OKUMALAR A HABER EKRANLARINDAYDI...
O gece Meclis'i ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere karşı koyanlar arasında yer alan dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bomba da atasanız buradayız ne yaparsanız yapın buradayız. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmektir" diyerek büyük bir meydan okuma sergilemişti ve milletin Meclis'i teslim edilmedi, halka mesajlar A Haber aracılığıyla iletildi.
DİRENİŞ DÜNYAYA DUYURULDU
15 Temmuz gecesi, milli irade sokaklarda gösterdi kendisini. Hem demokrasisine hem de lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Başkent Ankara'da bulunan kritik kurumlar darbecilerinin hedefindeydi. A Haber ekipleri de o gece gerçekleştirdiği yayınlarla Başkent'te halkın şanlı direnişini tüm dünyaya gösterdi.
SİYASİLER MESAJLARINI A HABER'DEN VERDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve milletvekilleri de ihanet gecesinde görevinin başındaydı. O gece tarihte bir ilk de yaşandı. A Haber ekipleri Meclis Genel Kurulu'na indi ve ilk kez Genel Kurul'dan canlı yayın yapıldı. Siyasi parti temsilcileri darbeye karşı birlik mesajlarını A Haber üzerinden verdi.
A Haber'e konuşan Mehmet Muş, "Millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır. Tüm milletimizi girişim sonlandırılmaya karsı sokaklarda kalmaya davet ediyorum." derken Özgür Özel, "Demokrasiye ve Parlamentoyu sonuna kadar bağlıyız." ifadelerini kullandı.
EKİPLERİMİZ TÜM NOKTALARDA
Meclis'te mesai gece boyunca devam etti. Bombaların verdiği hasar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı. O gece liderinin talimatıyla tüm halk Ankara'da sokaklara indi A Haber ekipleri ise birçok noktada görevinin başındaydı. Darbeci hainlerin hedef aldığı noktalardan biri ise Ankara'nın kalbinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı binası oldu. A Haber muhabiri Tahir İnan ve kameramanı Şükrü Can Çankaya da gece boyunca orada şanlı direnişi görüntüledi.
SABAHA KADAR DİRENİŞ
Cuntacıların işgal ettiği, silah zoruyla darbe bildirisini okuttuğu TRT Genel Müdürlüğü'nün hainlerden temizlenmesini de A Haber ekipleri an be an kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gece boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı nokta oldu. Bombalara rağmen halk orada da direnişine sabaha kadar devam etti.
"ÇOK UZUN GECEYDİ"
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ihanet gecesinde halkın arasındaydı. A Haber ekranlarından an be an gelişmeleri aktarmıştı. O dönemi anlatan Sali, "Çok uzun geceydi. Bizim A Haberi basmaya gelen darbeciler vardı. Sabaha kadar yayın yaptık. O zaman Fransa'da bir terör saldırısını geride bırakmıştık. Benim aklıma ilk ol geldi. Acaba bir terör tehdidi mi var? Köprülerin o yüzden tutulduğunu düşündüm. Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen ile sürekli iletişim halindeydik ve yayıncılık manasında ne yapılacağını sürekli konuşuyorduk. Evden çıktım. Bizim A Haber'i basmaya gelen çok sayıda darbeci vardı. Sözde askerlerden bahsediyoruz. O gece biz sabaha kadar yayın yaptık. Sokaktaki insanlar bu darbenin bastırıldığını bizden duydu. Bundan sonra insanlara daha da bir özgüven geldi. A Haber çok önemli referans bir kanal oldu. Ondan sonra da Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı oldu." ifadelerini kullandı.
"15 TEMMUZ BENİM İÇİN DESTAN"
A Haber İstanbul Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini durduran halkın arasında yaşadıklarını anlattı. Kerim Ulak, "15 Temmuz benim için destan. O gün vatandaşlarımız adeta ölümü göze alıp abdestlerini alarak şehadete koştular. Vatandaşlar evlerinden iş yerlerinden çıkarak İstanbul'un birçok noktasına akın ettiler. Vatanı hainlere ve cuntacılara bırakmayacaklarının mesajını verdiler. O gün yaşananlara tanıklık etmek benim için ayrı bir gururdur. Hatayım boyunca bunu asla unutmayacağım." sözlerini paylaştı.
DARBECİLERE SORUŞTURMA
Sabah gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Nazif Karaman, "O Giresun Bulancak'a zaman kız istemeye gittik. Telefonum çaldı. Çengelköy'de askerler olduğu söylendi. Ekranda darbecilere karşı darbe soruşturması başlatıldığını söyledim." diye anlattı.
POLİSE MORAL VEREN YAYINLAR
Nazif Karaman ihanet şebekesinin kanlı darbe girişiminde nasıl başarısız olduğunu, A Haber'in o süreçte nasıl bir öneme sahip olduğunu anlattı ve "İlk göz altıların harp akademilerinde olduğunu hatırlıyorum. Biz A Haber'den gözaltı haberlerini verdikçe vatansever o polisler görevlerini moralle yaptı." dedi.
CANLI YAYINDA ÇAĞRI DÖNÜM NOKTASI OLDU
A Haber programcısı Cemil Barlas da o kara gecede A Haber ve Turkuvaz Medya'nın darbecilerin birinci hedefi olduğunu ifade etti. Cemil Barlas, "Rahmetli babam hastanede yatıyordu Melih Altınok bizle beraberdi. O saate göre çok trafik vardı. Abi 'darbe var' kaçın diyorlardı. Köprüyü kapatmışlar. Biz tam kanala girerken Genel Müdürümüz Abdülhaluk Çimen ile karşılaştık. Elinde telefon var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bağlanmış. Stüdyoya beraber girdik. O telefondan kamera ile yayın yapıldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan halkı sokaklara çağırdı. Biz de sabaha kadar yayına başladık." sözlerine yer verdi.
Barlas 15 Temmuz gecesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın A Haber canlı yayına bağlanarak millete çağrı yapmasının bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Barlas, "Teröristler bizim stüdyoları bulmadılar. Daha önce helikopter yollamışlar. FETÖ'cü bir kadın pilot vardı. O binanın üzerinde dolanmış dolanmış inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar. Bina karanlık olduğu için binayı bulamadılar. Onlar da gidip DİGİTÜRK'ün binasını bastılar." diye konuştu.
"BAYRAĞA ELDEN BIRAKMADILAR"
O hain gecenin tanıklarından biri de A Haber spikeri Tahir İnan'dı. Kanlı gecede ihanet şebekesinin ateşi altında kalan Tahir İnan, unutamadığı o anları anlattı. İnan, "Yaşananların dünyada eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum. Bir görüntü bir helikopter… Biz bunları terörle mücadelede görmede alışığız. Orada demokrasisine sahip çıkmak için toplanmış insanların ateş açtı. O insanlar vatanı için helikopterlerin önüne siper oldular. Artık bundan sonra söylenecek söz yoktu. Onlarca insan şehit oldu. O gece insanlar liderinin çağrısını dinledi bayrağı elden bırakamadı." dedi.
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