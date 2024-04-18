Tokat’ta beşik gibi! Bölgede daha büyük deprem meydana gelir mi? Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?

'BİNA VE ZEMİNE GÖRE HİSSEDİLEBİLİR'

Daha önceki deprem 9 kilometre civarındaydı. Bu 5 kilometre civarında yüzeye yakın olması daha çok hissedilmesini sağlar. Dolayısıyla bu biraz binanın ve zemine bağlı olarak hissedilir ama 5.6 büyüklüğündeki deprem baya hissedilir. Önemli olan hasar meydana gelip gelmemesidir.

'BU DEPREMLER DEVAM EDECEK'

Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevketmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek.

Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.