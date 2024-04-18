Tokat'ta beşik gibi! Bölgede daha büyük deprem meydana gelir mi? Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?
Son dakika haberine göre AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı Çorum Ordu, Kırşehir, Samsun, Kayseri, Ankara ve Kırşehir'den de hissedilirken, deprem uzmanları vatandaşların merak ettiği "Bölgede daha büyük deprem meydana gelir mi? "Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi? sorusunu yanıtladı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, "Deprem Kuzey Anadolu fayını tetikler mi? sorusunu yanıtladı.
"FAYI TETİKLEYECEK BİR DURUM YOK"
Kuzey doğu fayını kesen bir fay. Amasya, Çorum fayı 1996'da olmuştu buna benzer bir fay üzerinde. Bu da Tokat civarında Kuzey Anadolu Fayını dar açıyla kesen levha içi fay diyelim. Şuanda depremin geliştiği fay levha içi faydır. Yani Kuzey Anadolu fayının bir koludur. Sabah 4,7 arkadan 4,1 ve şimdi de 5,6 deprem olunca biz şunu söyleyebiliyoruz. Daha önce yaşadığımız depremler öncü idi bu da umarım ana depremdir. Zaten 1996 yılında bu faya paralel olarak yaşanan Amasya depremi de 5,5 civarındaydı. Bu da benzer deprem üretti. Tabi haliyle bu stres Kuzey Anadolu fayına yansıdı. Ancak Kuzey Anadolu fayı 1940'larda yırtılmıştı. 7 büyüklüğünde depremler üretmişti dolayısıyla henüz o fayı tetikleyecek bir durum yok. 1940 yılında enerjisi boşalan Kuzey Anadolu fayı farklı çok etkili olacağını düşünmüyorum.
TRABZON'DA DA HİSSEDİLDİ
Depremin kilometre derinliklerinin git gide azalması bize bir şey anlatmaz. Gece yarısı fay hareketlendi. Zaman zaman 4 büyüklüğündeki depremden sonra 5'i kırdı. Fazla bir şey ifade etmez. Yalnız şunu belirteyim. Ben Trabzon'dayım ve ben bu depremi hissettim. Benim binada şuanda sahilde kalıyorum. Bizim sitede birkaç arkadaş beni aradı. Ben sallantıyı bizzat yaşadım. İllerin depremden etkilenmesi için orada bir fayın olması gerekmiyor. Deprem enerjisi yayıldığı andan itibaren km ilerisine etki yapabiliyor.
DAHA BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELİR Mİ?
Yaşadığımız olaylara göre 4,7'den sonra yaşadığımız bu olay şuanda ana şok oluyor. Ama bu ana şok artçıları devam edecek birkaç gün zaman içerisinde azalacak. Bu artçılar daha büyük bir deprem oluşturur mu oluşturmaz mı? bu tartışma konusu. Zaman içerisinde artçıların sıklığı azalacak. Bu artçılar ileride daha büyük depreme neden olur mu o tartışma konusu.
DEPREM UZMANI PROF. DR.ŞÜKRÜ ERSOY DA ÇARPICI AÇIKLAMALARDA BULUNDU
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şu şekilde:
Öncelikle bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde değil, yan kolları üzerinde yine Kuzey Anadolu fayına bağlı ama buranın çok uzun olmadığını dolayısıyla 6-.6.5'a kadar deprem oluşturabileceğini, 7'ye çıkmayacağını söylemiştim. Nitekim hemen akabinde de 5.6 büyüklüğündeki deprem şöyle kritik; Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5'la başlıyor. Dolayısıyla 5.6 bu anlamda önemli olabilir. Mühendislik olarak hatalı binalarda mutlaka hasarlar meydana gelmiş olabilir.
'BİNA VE ZEMİNE GÖRE HİSSEDİLEBİLİR'
Daha önceki deprem 9 kilometre civarındaydı. Bu 5 kilometre civarında yüzeye yakın olması daha çok hissedilmesini sağlar. Dolayısıyla bu biraz binanın ve zemine bağlı olarak hissedilir ama 5.6 büyüklüğündeki deprem baya hissedilir. Önemli olan hasar meydana gelip gelmemesidir.
'BU DEPREMLER DEVAM EDECEK'
Türkiye deprem ülkesi bunu kabul etmek gerekiyor ve bugün Tokat'tan yarın Malatya'dan bir başka yerden bu haberleri duyacağız. Depreme karşı dirençli şehirler ve binalar yapmak için bütün enerjimizi buna sevketmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu depremler devam edecek.
Bu Kuzey Anadolu fayının anakolu üzerinde olmadığı için 7 seviyelerinde bir deprem normal şartlarda beklemem ama tabi bunun garantisi yok. Ben sadece depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bağlı olarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 müstakil bir deprem olabilir, daha büyüğü gelmeyebilir ama bunun garantisi yok.
NACİ GÖRÜR: İLK DEPREM ÖNCÜ DEPREMDİ
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tokatta, Sulusaray'da 5,6 deprem oldu. Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat'ta KAF'tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun.
'KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNE GÖRE 2 KAT DAHA YAKIN BİR DEPREM'
Deprem Uzmanı Dr. Sinan Cansız, "Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler meydana gelmektedir ki Tokat'ta da en son 1942 yılında Erbaa ilçesinde çok ciddi bir deprem meydana geldi, büyük bir yıkım bıraktı. Bölge aslında büyük depremlere gebe olan bir bölge her zaman. Diri fayların her zaman olduğu büyük depremler oluşturabilecek nitelikte. Çok yüzeye yakın bir deprem. Kahramanmaraş depremine göre 2 kat daha yakın bir deprem." dedi.
'ÇOK SAYIDA BAĞLANTILI AKTİF FAY VAR'
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu ifadelere yer verdi:
Kuzey Anadolu fayı 1500 kilometre uzunluğunda yaklaşık ve 50 kilometre genişliğinde büyük bir fay zonu. Bunun kuzeyinde ve güneyinde çok sayıda bu fayla bağlantılı aktif fay var.
'ARTÇILARIN OLMASI MÜMKÜNDÜR'
Prof. Dr. Okan Tüysüz," 4.1 ve 4.7'lik iki deprem yaşamıştık. Bu iki depremin arkasında bugün meydana gelen 5.6'lık deprem var. Bu etkinlik olarak bir miktar daha sürecektir. Bu 5.6'nın 4.6-4.7'ye varan artçılarının olması mümkündür. Bunların bugün yarın olabileceği gibi birkaç hafta içerisinde de gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.
"BU DEPREM BİZE BİR UYARIYDI"
Deprem Uzmanı Mehmet Ali Özdemir "Orta büyüklükte deprem olması Türkiye'de deprem gerçeğini açıklatması açısından deprem ülkesi olduğumuzu hatırlatmak ve afet bilincini kazanmak açısından olumlu. Bize bir uyarı niteliğindedir. Deprem sırasında insanlar çaresizdir ve o çaresizlikte panik davranışlar çok fazla oluyor. Bu sebepten dolayı da yaralanmalar veya ölümler olabiliyor."
"Bizim fay şuradan geçiyor buradan geçiyor bu kadar deprem üretir faslını bilim adamlarına bırakıp tüm Türkiye'de konutlarımızı buna göre gözden geçirip kentsel dönüşüme sokmamız lazım."
"Depremin meydana geldiği alanın asıl fayı Kuzey Anadolu Fayı bu hem doğu Anadolu fayı hem de kuzey Anadolu fayında ana koldan ayrılan faylar var ve bu faylar üzerinde de deprem meydana gelebiliyor. Malatya'daki 7.6'lık deprem çok şiddetli büyük bir depremdi dolayısıyla başka yerleri tetikledi fakat Tokat'taki deprem çok büyük bir deprem değil ve bu yüzden kuzey Anadolu fay hattında herhangi bir yeri de tetiklemesi beklenemez." ifadelerini kullandı.
4.7 İLE SALLANMIŞTI
Malatya ve Muğla'da meydana gelen depremlerin ardından dün gece de Tokat'ta bir sallantı olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.06'da merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Yerin 9,97 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Tokat, Sivas, Yozgat ve ilçelerinden de hissedilmişti. Sarsıntı ile birlikte bu illerde birçok vatandaş panik içerisinde sokaklara çıkmıştı. İlk belirlemelere göre depremin merkez üssünde ve çevre ilçelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.
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