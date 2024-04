Tokat’ta beşik gibi! Bölgede daha büyük deprem meydana gelir mi? Kuzey Anadolu fayını tetiklenir mi?

NACİ GÖRÜR: İLK DEPREM ÖNCÜ DEPREMDİ

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Tokatta, Sulusaray'da 5,6 deprem oldu. Dün gece burada aynı yerde 4,1 deprem de olmuştu. Dün olan deprem öncü depremdi. Bu deprem Tokat'ta KAF'tan ayrılan ve Anadolu Levhası içerisine SW yönlü uzanan kol üzerinde oluştu. Bu orta büyüklükteki deprem kalitesiz yapı stoklarında zarar vermiş olabilir. Geçmiş olsun.

'KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNE GÖRE 2 KAT DAHA YAKIN BİR DEPREM'

Deprem Uzmanı Dr. Sinan Cansız, "Müstakil bir deprem. Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde Erzincan'dan İstanbul'a kadar her zaman büyük şiddetli depremler meydana gelmektedir ki Tokat'ta da en son 1942 yılında Erbaa ilçesinde çok ciddi bir deprem meydana geldi, büyük bir yıkım bıraktı. Bölge aslında büyük depremlere gebe olan bir bölge her zaman. Diri fayların her zaman olduğu büyük depremler oluşturabilecek nitelikte. Çok yüzeye yakın bir deprem. Kahramanmaraş depremine göre 2 kat daha yakın bir deprem." dedi.