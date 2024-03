Rizelilerle iftar programı | Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum: İstanbul’u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

"MİLLETİNE SAHİP ÇIKMADA KARADENİZ KADAR KUCAKLAYICI OLACAKSIN"

Rize'nin her bir karışına sevdalı olduğunu dile getiren Kurum, "Biliyorum ki, Rize'yle, siz değerli Rizeli kardeşlerimizle aramızda büyük bir muhabbet var, samimiyet var, gönül köprüleri var. Ben, Rize'nin her bir sokağını, her bir karışını bilen bir kardeşinizim. Rize Kalesi'nden Zil Kale'ye, Şenyuva Köprüsü'nden Mikron Köprüsü'ne; Ayder yaylalarından Çamlıhemşin Yaylalarına, yemyeşil çay bahçelerinden Elevit Şelalesine kadar her bir değerini iyi bilirim. Biz Rize'den, Rizelilerden şunu öğrendik; sorunları çözmede atmaca gibi hızlı olacaksın. Zorlukların karşısında Kaçkar kadar gözü pek olacaksın. Milletine sahip çıkmada Karadeniz kadar kucaklayıcı olacaksın. Şehrinin, insanının hizmetine koşarken Fırtına Deresi gibi olacaksın. Vatandaşına yardım elini, şefkat elini uzatırken bereketli çay bahçeleri gibi, almadan veren el olacaksın. Bizim Rize'ye, Rizeli kardeşlerimize olan muhabbetimizin, kazandırdığımız eserlerin temelinde de bu anlayış yatar." şeklinde konuştu.