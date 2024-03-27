Rizelilerle iftar programı | Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum: İstanbul’u asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz

"BUNLAR KONFORLARI İÇİN VİLLALAR YAPMA DERDİNE DÜŞTÜLER"

Mevcut yönetimin İstanbulluları aldatmaya devam ettiğini söyleyen Kurum, "2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vadettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular. Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar dört saat boyunca saya saya bitiremedikleri, balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık, bir süre sonra 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. Yani, biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için yan yana villalar yapma derdine düştüler. Hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul'a harcayacağız. İstanbul'un hakkını, İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek." dedi.

"HER ANIMIZI SİZLERE HİZMET YOLUNDA HARCAYACAĞIZ"

Tüm İstanbulluları sandığa davet eden Murat Kurum, "31 Mart'ta gelin, Gerçek Belediyecilikten yana olun. 31 Mart'ta gelin, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her oy bir tohumdur. Hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver. Şehrine oy ver ki, İstanbul hizmet bulsun. Huzur bulsun. Mutluluk bulsun. Size söz veriyorum. 1 Nisan'dan itibaren her dakikamızı, her saniyemizi, her anımızı sizlere hizmet yolunda harcayacağız. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret dönemini hep birlikte bitirecek miyiz? 31 Mart'ta Üsküdar'da Hilmi Türkmen diyecek miyiz? 31 Mart'ta sağlam adam Murat Kurum diyecek miyiz? Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun." diyerek konuşmasını tamamladı.