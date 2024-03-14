CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan para kule itirafı: Usul açısından doğru değil! İfade süreci başladı! İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş de adliyeye bekleniyor

İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!

Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı geldi.

KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER

CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.