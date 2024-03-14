CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan para kule itirafı: Usul açısından doğru değil! İfade süreci başladı! İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş de adliyeye bekleniyor
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. Gündemdeki kara para kulesi operasyonunda tüm okların hedef olarak gösterdiği CHP’li Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında usulsüzlüğü akmaya çalışarak itirafta bulundu. İmamoğlu, “Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı. Öte yandan para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan Özgür Nas ve Can Poyraz adliyeye gelerek ifade verdi. İkili ifade sonrası görüntü vermemek için yangın merdivenlerinden kaçtı. İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in de Cuma günü ifade vermeye gelmesi bekleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor. Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
SAĞ KOLU ALDI SOL KOLU SAYDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
'BİNA ALDIK' SAVUNMASI
Görüntülerin yayılmasının ardından panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürdü ancak şaibeler daha da arttı.
İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı geldi.
KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.
Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİLER
CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında, eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski İl Başkan Danışmanı Can Poyraz, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki paylaşım sonrasında paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlatmıştı.
YAKLAŞIK 2 SAAT İFADE VERDİLER
Soruşturma kapsamında Özgür Nas ve Can Poyraz, bugün sabah saatlerinde adliyeye gelerek soruşturma savcısına ifade verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade verdikleri öğrenilen Nas ve Poyraz, yaklaşık 2 saat süren işlemlerinin ardından basına görüntülenmemek için arka merdivenlerinden ayrıldıkları öğrenildi. İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş'in ise daha sonra ifade vermeye gelmesi bekleniyor.
YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇTILAR!
Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın basın danışmanı Can Poyraz şüpheli olarak yaklaşık 1.5 saat ifade verdi. Nas ve Poyraz, basın mensuplarına görüntü vermemek, sorulardan kaçmak için yangın merdiveninden kaçtı.
YALANLAR ORTAYA TEK TEK DÖKÜLDÜ
İmamoğlu'nun 'kayıt dışı para' itirafı sonrası CHP'deki paradan kule skandalında izlenen kuyruklu yalan politikası da deşifre oldu.
"USULDE SORUN YOK. RÜŞVET, SOYGUN VAR!"
Bir sosyal medya kullanıcısı konuya ilişkin "Önce reddettiler, montaj dediler. Sonra şantaj dediler. Sonra bağış dediler. Şimdi kabul ettiler. USULDE SORUN YOK. RÜŞVET, SOYGUN VAR!" paylaşımında bulundu.
"ALLAH BU KADAR KOLAY YALAN SÖYLEYEN BİRİNDEN HERKESİ KORUSUN"
Gazeteci Nedim Şener ise "Allah bu kadar kolay yalan söyleyen birinden herkesi korusun; yahu görüntülerde paraları sayıp kule yapan şirketin İmamoğlu inşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz ile dün "çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşım" dediğin kasa Fatih Keleş yok mu ? Meczup Ego" sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.
KAYIT DIŞI PARA TRAFİĞİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
SKANDALA ADI KARIŞAN CHP'Lİ İSİMLER HAKKINDA YENİ GELİŞME
CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Daha önce delege borsası iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Erkan Çakır, çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.
15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.
ESKİ AVUKATLARI BOMBAYI PATLATTI
Binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı.
OKLAR EKREM İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ
Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi.
İmamoğlu ve Sözcüsü Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda uzun süre sessiz kaldı.
EUROLARI DA SAYMIŞLAR
İmamoğlu'nun 'kasası' diye söz edilen Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait görüntülere yenisi eklendi. Görüntülerde CHP'lilerin deste deste euro saydıkları da görüldü.
KELEŞ'İ SAVUNDU: CAN BİR YOL ARKADAŞIM
Bugün konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şaibeli paralarla görüntüleri çıkan Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: KAYNAĞI SORULACAK
Tunç, sosyal medyaya yansıyan, bir siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu da cevapladı.
KARA PARA KAÇIŞ BAŞLADI!
CHP'li Dursun Çiçek, CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız oldu yayını terk etmek istedi.
Çiçek, "Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum" diyerek canlı yayından kaçmaya çalıştı. Sunucu ise, "İnsanlar merak ediyor siz etmiyor musunuz?" diyerek Çiçek'e skandal kara para operasyonu hakkında yönelttiği soruya "Hayır" cevabı aldı.
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