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Ekrem İmamoğlu köşeye sıkıştı! 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Ekrem İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı

İstanbul'a verdiği vaatleri 'hatırlamayan' ve "kaybedeceğim" endişesine kapılan CHP'li Ekrem İmamoğlu son zamanlarda sinirli, gergin ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor. İmamoğlu, kendisine İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün İngiliz Büyükelçi ile balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un vizyon projeleri ve hizmet vaat eden gönül belediyeciliği karşısında "İstanbul'u kaybedeceğim" endişesine kapılan İmamoğlu son günlerde bir hayli gergin, sinirli ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkıyor.

'BALIKÇI' SORUSU AYARINI KAÇIRDI: GENCİ AZARLADI

Geçtiğimiz günlerde yüzlerce kişinin katıldığı programda kürsüden bir kadın vatandaşı azarlayan İmamoğlu, bu sefer de katıldığı bir YouTube kanalında kendisine İstanbul'un kar esareti yaşadığı gün İngiliz Büyükelçi ile balık ziyafeti yapmasını hatırlatan genci azarladı.

KARLA CEBELLEŞEN İSTANBULLU, BALIK YİYİP 'MAĞDUR' OLAN İMAMOĞLU!

O günkü kar esaretinde yollarda kalan evlerine ulaşamayan İstanbulluları görmezden gelen İmamoğlu, büyükelçi ile yaptığı 'Balık zirvesi'ne ilişkin 'mağdur' olduğunu iddia etti.



KİBİRLİ VE SEVİYESİZ ÜSLUP

Kibirli bir üslub, üsten bakan bir tavırla toplum içinde genci rencide etmeye kalkışan Ekrem İmamoğlu, gence hitaben "Senin iki katın kadar Kavak'ı bilirim ben. Kavak'ta senin iki katın kadar akrabam var benim. Tamam mı!" dedi.

SKANDAL SÖZLER: BANA AK PARTİ AĞZIYLA KONUŞMA

Bunun üzerine genç, "Ben 3 göbek Kavaklıyım" yanıtını verdi. Bu cevap karşısında hiddetlenen İmamoğlu, "İstersen 10 göbek Kavaklılı ol. 25 senedir oradaki o balıkçının müşterisiyim. Bırak bana AK Parti ağzıyla konuşmayı" şeklinde skandal sözler sarf etti.

'Balıkçı' sorusunu soran gencin İstanbullunun o gün yaşadığı mağduriyetten yakın akrabalarının da etkilenmesini belirtmesi üzerine İmamoğlu, "Benimle AK Parti ağzıyla konuşma" diyerek sesini yükseltti.

ESAS MAĞDUR OLAN İSTANBULLU

Peki, Ekrem İmamoğlu iddia ettiği gibi balık yediği için mağdur mu oldu? Cevap elbetteki hayır.

O gün esas mağduriyeti kar esareti altında saatlerce evine ulaşamayan, belediyenin yetersiz çalışmasından ötürü yollarda kalan İstanbullu yaşadı.

KAR KÜREME ARACIYLA BALIK YEMEYE GİTTİ

Dahası Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun kar küreme aracı beklediği anlarda, kar küreme aracının eskortluğunda bahse konu olan balık restoranına gitti. Alkollü mekanda İngiliz Büyükelçiyle gelecek tahayyülleri kurdu.

VAATLERİNİ HATIRLAYAMAN İMAMOĞLU'NU İSTANBULLU DA HATIRLAMAYACAK!

Öte yandan kürsüden vatandaş azarlayan Ekrem İmamoğlu, son günlerde iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyette. İmamoğlu katıldığı son yayınlarda kendisine yöneltilen 2019'daki vaatlerine ilişkin sorulara 'hatırlamıyorum' diyerek yanıt verdi.

İş bilmezliği ortaya çıkınca İmamoğlu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. Aynı İmamoğlu 2019'da İstanbul'un deprem sorununu 5 sene içinde çözeceğini vadetmişti.

Vaatleri sorulunca "hatırlamıyorum" diyen, verdiği sözleri inkar eden İmamoğlu'nun algı ve PR'la bezeli belediyecilik anlayışı da böylelikle bir kez daha tescillendi.

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