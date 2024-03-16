Ekrem İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı

VAATLERİNİ HATIRLAYAMAN İMAMOĞLU'NU İSTANBULLU DA HATIRLAMAYACAK!



Öte yandan kürsüden vatandaş azarlayan Ekrem İmamoğlu, son günlerde iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyette. İmamoğlu katıldığı son yayınlarda kendisine yöneltilen 2019'daki vaatlerine ilişkin sorulara 'hatırlamıyorum' diyerek yanıt verdi.



İş bilmezliği ortaya çıkınca İmamoğlu, İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi. Aynı İmamoğlu 2019'da İstanbul'un deprem sorununu 5 sene içinde çözeceğini vadetmişti.

Vaatleri sorulunca "hatırlamıyorum" diyen, verdiği sözleri inkar eden İmamoğlu'nun algı ve PR'la bezeli belediyecilik anlayışı da böylelikle bir kez daha tescillendi.