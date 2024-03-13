CHP’de balya balya para polemiği! O paralar nereden geldi, nereye gitti? | Siyasetin sıcak gündemi A Haber'de değerlendirildi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşirken, para trafiğine ‘bağış süsü’ vermeye çalışmalarının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı kirli parayla ilgili soruşturma başlattı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler değerlendirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste saydığı paralar arasında büyük bir miktar Euro da olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler balya balya paranın perde arkası hakkında ki detayları anlattılar. İşte o programdan satır başlıkları;
Emin Pazarcı Gazeteci
Bu konu tartışma değil açık ve net ortada olan bir durum. Bu yapılan açıklamaları da ciddiye almıyorum. İl Başkanlığı bina alınması için gönderilen paralar diyor o binanın nasıl alındığını hepimiz biliyoruz ki o dönemde CHP'de avukatlık yapan Mustafa Kemal Çiçek'te neyin nasıl alındığına dair açıklamalarda bulundu.
Ortada çok ciddi paralar var. Kira gelirinin bile banka aracılığı ile transfer edildiğini bir devlette böyle bir durum olamaz. Burası muz cumhuriyeti değil.Miktardan da bahsediliyor o miktar 25 milyon liralık bir para ve Ali Sami Yen stadının civarlarında mühürlü bir binaymış ve Canan Kaftancıoğlu geliyor Ankara'da ki parti yetkililerini ikna ediyor ve bu parayı zar zor buluyorlar. Mührün kaldırılması ve tefriş için yardım kampanyası düzenleniyor. Burada da en fazla 200 bin lira gibi bir para toplanıyor.
Bakın o görüntülerde Eurolarda bulunmakta ve hafife alınmaması gerekiyor onların yüzlük destelerini bir araya getirirseniz 1 milyon lira gibi bir para tutuyor. Burada bir skandal var ve savcılıkta kara para adı altında araştırmaya başladı.
Ceyhun Bozkurt Gazeteci
Ekrem İmamoğlu ile tanıştıktan sonra Fatih Keleş'in bir yükselişi oluyor. Babası eski bir köy öğretmeni. Normal bir Anadolu ailesi ama İmamoğlu tanıştıktan sonra mali bir yükselişe başlıyor arsa alımları vs gibi. İmamoğlu ile mali ilişkileri çok iyi diyorlar kasası olarak biliniyor hatta bu yüzden 'kafa koparan' bile diyorlar.
Can Poyraz, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı olarak orada bulunuyor. Fatih Keleş, Özgür Nas ve Can Poyraz CHP'li kimlikler normal orada olmaları fakat Tuncay Yılmaz İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü de orada ve orada ne işi var? Bu çok büyük soru işareti.
Mustafa Kemal Çiçek CHP İl başkanlığının ilk açıklaması ve tutanak hakkında yaptığı açıklamada da öyle bir durum olmadığı o dönemi kendisinin yönettiğini ve 30 milyona anlaşıldığını ve 25 milyona verildiğini açıkladı.2019 Aralık ayı bile olsa insanların merak ettiği siz bu paralarla neyi gizliyorsunuz? Teslim tebellüğ tutanağını biz de bilgisayarda yazarız zaten acele ile yazılmış bir belge olduğu belli yanlış yazılmış. Mustafa Kemal Çiçek'in paylaştığı tapudaki tarih Ağustos 2019 ama bu belge de aralık ayı yazıyor. Burada da bir soru işareti var malını ağustos ayında satıp nasıl aralık ayında parası verilebiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!