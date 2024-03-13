CHP’de balya balya para polemiği! O paralar nereden geldi, nereye gitti? | Siyasetin sıcak gündemi A Haber’de değerlendirildi

Emin Pazarcı Gazeteci

Bu konu tartışma değil açık ve net ortada olan bir durum. Bu yapılan açıklamaları da ciddiye almıyorum. İl Başkanlığı bina alınması için gönderilen paralar diyor o binanın nasıl alındığını hepimiz biliyoruz ki o dönemde CHP'de avukatlık yapan Mustafa Kemal Çiçek'te neyin nasıl alındığına dair açıklamalarda bulundu.

Ortada çok ciddi paralar var. Kira gelirinin bile banka aracılığı ile transfer edildiğini bir devlette böyle bir durum olamaz. Burası muz cumhuriyeti değil.Miktardan da bahsediliyor o miktar 25 milyon liralık bir para ve Ali Sami Yen stadının civarlarında mühürlü bir binaymış ve Canan Kaftancıoğlu geliyor Ankara'da ki parti yetkililerini ikna ediyor ve bu parayı zar zor buluyorlar. Mührün kaldırılması ve tefriş için yardım kampanyası düzenleniyor. Burada da en fazla 200 bin lira gibi bir para toplanıyor.

Bakın o görüntülerde Eurolarda bulunmakta ve hafife alınmaması gerekiyor onların yüzlük destelerini bir araya getirirseniz 1 milyon lira gibi bir para tutuyor. Burada bir skandal var ve savcılıkta kara para adı altında araştırmaya başladı.