CHP’de paradan kuleler büyüyor! İstanbul sonrası şimdi de Tekirdağ! İmar karşılığında bavul dolu nakit...

"PARA BENİ İLGİLENDİRMİYOR"



Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi. "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı.

'KAYIT DIŞI PARA' KESİNLEŞTİ



Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi. Söz konusu paraların nereden geldiği, kimin cebine girdiği soruları henüz yanıt bulmadı ancak paranın kayıt dışı olduğu kesinleşti.



Başlatılan soruşturma kapsamında CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.