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CHP'de paradan kuleler büyüyor! İstanbul sonrası şimdi de Tekirdağ! İmar karşılığında bavul dolu nakit...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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CHP’de paradan kuleler büyüyor! İstanbul sonrası şimdi de Tekirdağ! İmar karşılığında bavul dolu nakit...

CHP'de paradan yapılan kuleler gündemden düşmezken şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun tarafı olduğu kara para operasyonunun bir benzeri CHP'li Tekirdağ Ergene Belediyesi'nde yaşandı. CHP'li Erkan Çakır paylaştığı videoda bir bavul içerisinde CHP'li Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e gelen paranın görüntülerini ifşaladı. Çakır, Rasim Yüksel'in imara kapalı arsaları şoförü üzerinden Araplara sattığı sonrasında Araplardan "Siz bana bu kadar para verin ben size bu arsaları imara açacağım" diyerek para talep ettiğini iddia etti. İşte detaylar...

CHP'de 'kara para' kasedi patlarken Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

"PARA BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi. "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı.

'KAYIT DIŞI PARA' KESİNLEŞTİ

Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi. Söz konusu paraların nereden geldiği, kimin cebine girdiği soruları henüz yanıt bulmadı ancak paranın kayıt dışı olduğu kesinleşti.

Başlatılan soruşturma kapsamında CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.

BELEDİYE BAŞKANINA GELEN BİR BAVUL DOLUSU PARA

Ekrem İmamoğlu'nun tarafı olduğu kara para skandalının bir benzeri CHP'li Tekirdağ Ergene Belediyesi'nde patlak verdi. CHP'li Erkan Çakır, bir bavul içerisinde CHP'li Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e gelen paranın görüntülerini paylaştı.

ARAP MÜŞTERİLERE ARSA SATTILAR

Çakır, Ergene'de CHP eliyle dönen akçeli arsa alım işlerini de tek tek ifşa etti. Rasim Yüksel'in Ergene'deki imara kapalı arsaları şoförü Aziz Arabacı'nın üzerine yaptığı, bahse konu olan bu arsaların da Arap müşterilere satıldığı öne sürüldü.

Sürecin devamında Yüksel'in Arap müşterilere "Siz bana bu kadar para verin ben size bu arsaları imara açacağım" dediği öne sürüldü.

SEN BU PARALARI ALIP NE YAPTIN?

"Sen bu paralar alıp ne yaptın Rasim Yüksel?", "Sen bu paraları nerede harcadın?" sorularını yönelten CHP'li Erkan Çakır konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

İMARA KAPALI ARSALARI SATTILAR

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Rasim Yüksel belediye başkanı. Bu paylaştığım paralar Rasim Yüksel'in parası. Rasim Yüksel Ergene'deki arsaları şoförü Aziz Arabacı'nın üzerine yapıyor. Bu arsalar imara kapalı arsalar. Arap müşteriler buluyorlar ve bu müşterilere arsaları satıyorlar.

İMARA AÇMAK İÇİN PARA İSTEDİLER

Rasim Yüksel bu Araplara "Siz bana bu kadar para verin ben size bu arsaları imara açacağım" diyor. Adamlar sistemi bu şekilde yürütmüşler.

"RASİM YÜKSEL MİLLETİ TEHDİT EDİYOR"

Rasim Yüksel Tekirdağ'da nasıl bir sistem kurmuşsa milleti tehdit de ediyormuş. Avukatı adliyede güçlüymüş bu Rasim Yüksel'in öyle diyorlar. Kimse devletten üstün değildir Rasim Bey! Hiç kimse hukuktan üstün değildir, kendini sağa sola vurma!

Sen bu paralar alıp ne yaptın Rasim Yüksel? Sen bu paraları nerede harcadın? Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum. Sayın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sesleniyorum.

"BU BİR İHBARDIR"

Bu bir ihbardır. Rasim Yüksel şoförünün üzerine imara kapalı alandan arsa alıyor, daha sonra Arapları çağırıyor. Paylaştığım para görüntüleri de ortadadır. Sizden istirhamım ricamdır, lütfen bu işle ilgilenin.

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