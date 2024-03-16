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İzmir'de KARTEL-6 operasyonu! Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü lideri İzmir'de yakalandı...

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Giriş Tarihi: 16.03.2024 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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İzmir’de KARTEL-6 operasyonu! Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü lideri İzmir’de yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "İran’da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “KARTEL-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda "İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "KARTEL-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı." ifadelerini kullandı.

İşte Yerlikaya'nın paylaşımı:

İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "KARTEL-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı❗️

Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4️⃣ kişi tutuklandı, 6️⃣ kişiye ise adli kontrol kararı verildi❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek❗️

İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir'de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

Operasyonlar sonucu:
📌1️⃣2️⃣0️⃣ bin dolar,
📌8️⃣0️⃣ bin Euro,
📌5️⃣0️⃣0️⃣ bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve
📌 1️⃣5️⃣ şirket,
📌1️⃣0️⃣ adet araç,
📌1️⃣7️⃣ taşınmaz ve
📌9️⃣ şirket ortaklık payına el konuldu.

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı , MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷

İzmir’de KARTEL-6 operasyonuİzmir’de KARTEL-6 operasyonu İZMİR'DE KARTEL-6 OPERASYONU

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