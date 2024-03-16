İzmir’de KARTEL-6 operasyonu! Yasa dışı bahise geçit yok! Suç örgütü lideri İzmir’de yakalandı...

İşte Yerlikaya'nın paylaşımı:

İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini ülkemizde aklamaya çalışan "Sait Emiri", düzenlenen "KARTEL-6" operasyonuyla İzmir'de yakalandı❗️

Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4️⃣ kişi tutuklandı, 6️⃣ kişiye ise adli kontrol kararı verildi❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek❗️

❌ İstanbul Başsavcılığımız, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen organize suç örgütü elebaşı Sait Emiri, İzmir'de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

📌1️⃣2️⃣0️⃣ bin dolar,

📌8️⃣0️⃣ bin Euro,

📌5️⃣0️⃣0️⃣ bin dolar değerinde 9 adet lüks saat ve

📌 1️⃣5️⃣ şirket,

📌1️⃣0️⃣ adet araç,

📌1️⃣7️⃣ taşınmaz ve

📌9️⃣ şirket ortaklık payına el konuldu.

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı , MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle🇹🇷