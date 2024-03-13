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Haberler Galeri Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Fatih Keleş! 'Kafa koparan' lakaplı Keleş'in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Fatih Keleş! 'Kafa koparan' lakaplı Keleş'in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşirken, savcılık kirli parayla ilgili soruşturma başlattı. Lakabı 'kafa koparan' olduğu belirtilen Fatih Keleş'in yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Keleş'in 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, o zamandan bu yana İmamoğlu'nun sır ortağı ve gizli kasası olarak bilindiği ifade ediliyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:43
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Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Fatih Keleş! ’Kafa koparan’ lakaplı Keleş’in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste saydığı paralar arasında büyük bir miktar euro da olduğu ortaya çıktı.

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Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Fatih Keleş! ’Kafa koparan’ lakaplı Keleş’in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili önceki gün yapılan açıklamada; görüntülerin İstanbul İl Başkanlığı binasında değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın ofisinde kaydedildiği, 2019 yılına ait olduğu iddia edildi ve bir tesellüm tutanağı paylaşıldı.

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Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Fatih Keleş! ’Kafa koparan’ lakaplı Keleş’in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

'CİDDİYETSİZ BİR BELGE'

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanlayarak "CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir. Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum.

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Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Fatih Keleş! ’Kafa koparan’ lakaplı Keleş’in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

25 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir.

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Ekrem İmamoğlu’nun gizli kasası Fatih Keleş! ’Kafa koparan’ lakaplı Keleş’in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

Bahsedilen bağış kampanyasında ise 150-160 bin TL civarında bir para toplanmıştır. Genel Merkez yükümlülüğünü yerine getirmiş ve tapusunu almış vaziyetteydi.