Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası Fatih Keleş! 'Kafa koparan' lakaplı Keleş'in hızlı yükselişi | Türkiye para sayma görüntülerini konuşuyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntülerin ortaya çıkması, siyasette gündemin en üst sıralarına yerleşirken, savcılık kirli parayla ilgili soruşturma başlattı. Lakabı 'kafa koparan' olduğu belirtilen Fatih Keleş'in yükselişi dikkatlerden kaçmadı. Keleş'in 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'nde meclis üyesi olduğu, o zamandan bu yana İmamoğlu'nun sır ortağı ve gizli kasası olarak bilindiği ifade ediliyor.