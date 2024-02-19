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Tulkerim Mülteci Kampı’na İHA saldırısı! Zulmün izlerini A Haber görüntüledi

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Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
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Tulkerim Mülteci Kampı’na İHA saldırısı! Zulmün izlerini A Haber görüntüledi

Gazze'de 28 binden fazla sivili katleden İşgalci İsrail, Batı Şeria'da da saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri Tulkerim Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla saldırdı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver İsrail zulmünün izlerini görüntüledi.

İşgal ordusu kampları sadece buldozerlerle silahlarla hedef almıyor. Bir yandan da insansız hava aracıyla kamplara son günlerde saldırılar daha da yoğunlaşmış durumda.

EVLER VE ARAÇLAR HASAR ALDI

Gazze'yi yerle bir eden İsrail güçleri, Batı Şeria'da baskı ve zulüm politikasını sürdürüyor. Saldırıların adresi bu kez Tulkerim Mülteci Kampı'ydı. İnsansız hava aracı ile yapılan saldırıda Filisintinlilere ait araç ve evler hasar gördü.

İSRAİL CANİ BİR DÜŞMAN

İsrail'in İHA saldırısına evinin önünde yakalanan Filistinli genç a haber ekibine o anları anlattı. Genç, "İsrail'e ait insansız hava aracı saldırıya başladığında ailemden birkaç kişiyle evimin önünde duruyordum. Mermiler isabet etmediği için çok şükür zarar görmedik. Ancak şarapnel parçası denk geldi. Onlar soğukkanlılıkla insanları öldürmekten çekinmiyorlar. İsrail cani bir düşmandır." dedi.

ALTYAPIYA ZARAR

Kampı basan israil güçleri, yolları ve iş yerlerini de tahrip etti. Sokaklar savaş alanına döndü. Tulkerim sokaklarına giren iş makineleri kanalizasyon borularını patlatarak altyapıya da ciddi zarar verdi.

GÜNLERCE ELEKTRİK VE SU YOK

Zulmü her an yaşayan Filistinliler A Haber mikrofonlarına "Her İsrail saldırısında elektrik ve su 20-25 gün boyunca kesiliyor, hatta belki çok daha uzun süre. Elektrik ve su sıkıntımız çok büyük, kanalizasyon sıkıntımız da var." ifadelerini kullandı.

"TERK ETMEYECEĞİZ"

Yıllardır İsrail'in zulmü altında yaşayan ve topraklarını terk etmemekte kararlı olan Filistinliler, "Hayatımızdaki bütün acılar, yorgunluklarımız, çektiğimiz eziyetler Yahudilerin yüzündendir. Pek çok insanın ölümüne, yerinden edilmesine, zarar görmesine neden oldular. Filistin kimliğini ortadan kaldırmak ve bizi yerimizden etmek istiyorlar. Ama onlara hayır diyoruz. Biz burada kalıyoruz, topraklarımızda duruyoruz ve Allah'ın izniyle her türlü belaya göğüs gereceğiz." sözlerini kullandılar.

Zulmün izlerini A Haber görüntüledi ZULMÜN İZLERİNİ A HABER GÖRÜNTÜLEDİ
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