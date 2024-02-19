Tulkerim Mülteci Kampı’na İHA saldırısı! Zulmün izlerini A Haber görüntüledi

"TERK ETMEYECEĞİZ"

Yıllardır İsrail'in zulmü altında yaşayan ve topraklarını terk etmemekte kararlı olan Filistinliler, "Hayatımızdaki bütün acılar, yorgunluklarımız, çektiğimiz eziyetler Yahudilerin yüzündendir. Pek çok insanın ölümüne, yerinden edilmesine, zarar görmesine neden oldular. Filistin kimliğini ortadan kaldırmak ve bizi yerimizden etmek istiyorlar. Ama onlara hayır diyoruz. Biz burada kalıyoruz, topraklarımızda duruyoruz ve Allah'ın izniyle her türlü belaya göğüs gereceğiz." sözlerini kullandılar.