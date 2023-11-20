CHP’li Aydın Büyükşehir’deki ihale vurgunu | Başkan Özlem Çerçioğlu’nun rüşvet saltanatı raporlara yansıdı

İHALESİZ ÖDENEN PARANIN GÜNCEL DEĞEĞERİ 30 MİLYON LİRA

İhale yapılmadan ödenen paranın güncel değerinin yaklaşık bedelinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'na ihbarda bulunan Erkan Karaarslan verdiği ifadede 2.8 milyon liranın SAMPAŞ şirketine ödemesinin usulsüz olduğunu itiraf etti ancak ödenen 2.8 milyonun 1 milyonunu kendisinin aldığını gizledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden SAMPAŞ şirketine 11 Ağustos 2015 tarihinde 1 milyon 988 bin 877 lira 58 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 558 bin 148 lira 50 kuruş, 31 Aralık 2015 tarihinde 297 bin 74 lira 24 kuruş olmak üzere toplam 2 milyon 811 bin 189 lira 32 kuruş ödeme yapıldığı belirlendi.