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Haberler Galeri CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu'ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu'ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında çıkan "rüşvet tartışması" sonrası iddiaya konu olan belgeler ortaya çıktı. 2020'de iki ortaklı olarak 100 bin lira sermaya ile kurulan Martoksal A.Ş. isimli şirketin kamudaki ilk ihalesini 27 milyon lira daha düşük teklif veren başka firmalar olmasına rağmen Özlem Çerçioğlu'ndan 2022'de 450 milyon lira ile aldığı ortaya çıktı. 2 yılda 3 kez adres değiştiren firmayı İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar'ın kurduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.09.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 07:30
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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu’ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

Adı yolsuzluk belediyesi olarak anılan CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden İmfalt Yol Yapı Sanayi Ticaret A.Ş şirketi'nin 2017 ile 2021 yılları arasında toplam 440 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu’ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

2017 yılından 2021 yılına kadar yaptırılan ihalelerin aynı firma tarafından alınması bu kadarına da pes dedirtirken, CHP'li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'ın Çerçioğlu'nu kast ederek, "Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar" iddiasında bulunduğu firmanın İmfalt A.Ş şirketi olduğu ortaya çıkmıştı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu’ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

YENİ BELGELERE ULAŞILDI
İmfalt A.Ş.'nin ardından SABAH yeni belgelere ulaştı. 2020'de iki ortaklı olarak 100 bin lira sermaye ile kurulan Martoksal A.Ş. isimli şirketin CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 2022'de 450 milyon liralık asfalt ihalesi aldığı ortaya çıktı. Sermayesi 2021'de 1 milyona çıkarılan Martoksal A.Ş.'ye 450 milyon liralık ihale verilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu’ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve alt yapı işleri olarak 31 Ekim 2022'de çıkılan açık ihaleye 5 firma teklif verdi.

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CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ndeki rüşvet iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu’ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

27 MİLYON LİRA DAHA DÜŞÜK TEKLİF VEREN KAZANAMADI
5 tekliften 3'ü geçerli sayılırken, ihaleyi KDV dahil 450 bin liraya Martoksal firması kazandı. İhalede Martoksal firmasından 27 milyon lira daha düşük teklif veren başka firmanın ihaleyi kazanamaması akıllarda soru işareti bıraktı. İhale sözleşmesi 17 Ocak 2023'te imzalandı. Firmanın, sözleşmeye göre Aydın'daki cadde, bulvar ve mahalle yollarını 19 Ocak 2023 ile 8 Aralık 2024 yılları arasında asfaltlayacağı belirtildi.