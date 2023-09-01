CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddiasının belgeleri ortaya çıktı! Özlem Çerçioğlu'ndan 100 bin liralık şirkete 450 milyonluk ihale

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında çıkan "rüşvet tartışması" sonrası iddiaya konu olan belgeler ortaya çıktı. 2020'de iki ortaklı olarak 100 bin lira sermaya ile kurulan Martoksal A.Ş. isimli şirketin kamudaki ilk ihalesini 27 milyon lira daha düşük teklif veren başka firmalar olmasına rağmen Özlem Çerçioğlu'ndan 2022'de 450 milyon lira ile aldığı ortaya çıktı. 2 yılda 3 kez adres değiştiren firmayı İsmet Durnabaş ve Süleyman Elivar'ın kurduğu öğrenildi.