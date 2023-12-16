CHP’de yeni kaosun adı Özlem Çerçioğlu! İzmir teşkilatı ayağa kalktı! Özgür Özel’e yoğun tepki...

"AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin. Şahsına, emeğine saygımız sonsuz. Ancak, İzmirliler olarak, sadece kadın olduğu için aday gösterilecek ise, İzmir'de bu işi yapacak kadınlarımız var. İzmir'in kadınlarını yok saymayın" dedi.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ÇERÇİOĞLU TEPKİSİ!

Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adlarının İzmir adaylığı için geçmesi ile ilgili olarak, "Tüm aday adayı arkadaşlarımız İzmirli. Buğra Bey bir ara gidip gelmiş, o da İzmirli, haksızlık etmeyelim. Dışarıdan biri gelmesi konusu tartışılmaya başlandı. Biz İzmir'de belediye başkanı bulmayacak durumda mıyız? İzmir'de bu işi yaparım diyen arkadaşlarımız var, İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.