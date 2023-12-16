CHP'de yeni kaosun adı Özlem Çerçioğlu! İzmir teşkilatı ayağa kalktı! Özgür Özel'e yoğun tepki...
CHP'de yaşanan değişim sonrası İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 227 seçim bölgesinde adaylar ilan edilirken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adının dahi geçmemesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Kulislerde Çerçioğlu'nun Aydın yerine İzmir'den aday gösterileceği konuşulurken İzmir milletvekilleri bu durum karşısında Özgür Özel'e tepki gösterdi. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi, değişim tartışmalarıyla kurultaya gitti. Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık genel başkanlık kariyerinde bir seçim daha kaybetti. Bu kez de uğruna gözyaşı döken CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yenildi.
İYİ PARTİ'NİN OLUMSUZ YANITI PANİKLETTİ
Değişimcilerin desteğini alan Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna yerleşti. Ancak partide kaos bir türlü bitmedi.
Yeni Asır'ın haberine göre CHP'de bu kez de Özlem Çerçioğlu krizi patlak verdi. Yerel seçimler için ittifak arayışına giren Özgür Özel, İYİ Parti'den gelen olumsuz yanıtla iyice panikledi. CHP Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 227 seçim bölgesinde adaylar ilan edildi.
ÖZLEM ÇERÇİOĞLU İZMİR ADAYI MI?
Ancak CHP'nin topuklu efe dediği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun isminin açıklanmaması krizin fitilini ateşledi. Çerçioğlu'nun Aydın'dan değil İzmir'den aday gösterileceği iddia edildi. Bu duruma en çok da CHP'nin İzmir Milletvekilleri tepki gösterdi.
"AKLINIZDAN BİLE GEÇİRMEYİN"
CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin. Şahsına, emeğine saygımız sonsuz. Ancak, İzmirliler olarak, sadece kadın olduğu için aday gösterilecek ise, İzmir'de bu işi yapacak kadınlarımız var. İzmir'in kadınlarını yok saymayın" dedi.
CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ÇERÇİOĞLU TEPKİSİ!
Konak Belediye Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Abdül Batur da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adlarının İzmir adaylığı için geçmesi ile ilgili olarak, "Tüm aday adayı arkadaşlarımız İzmirli. Buğra Bey bir ara gidip gelmiş, o da İzmirli, haksızlık etmeyelim. Dışarıdan biri gelmesi konusu tartışılmaya başlandı. Biz İzmir'de belediye başkanı bulmayacak durumda mıyız? İzmir'de bu işi yaparım diyen arkadaşlarımız var, İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.
ÇERÇİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: BİLMİYORUM
Adı İzmir adaylığı için geçen Özlem Çerçioğlu ise konuyla ilgili yorum yapmaktan çekindi. "Ben bilmiyorum. Böyle bir teklif olmadı" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İZMİR VURGUSU: ANKETLERE…
Dün CHP'nin İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel ise Özlem Çerçioğlu'nun adaylığı hakkında ilk kez yorum yaptı. Çerçioğlu'nun Aydın adayı olduğunu açıkladı.
Ancak bu kez de Tunç Soyer'e mesaj yolladı. Soyer hala İzmir için aday gösterilmezken Özgür Özel, "İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz" ifadesini kullandı.
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