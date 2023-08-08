Aydın Belediyesi’nde büyük vurgun! CHP’li Özlem Çerçioğlu’ndan şirkete 192 milyon lira...

Sayıştay raporuna göre Çerçioğlu, zarar eden Belediye şirketine 2022 yılında 40 milyon, 2023'te 152 milyon 918 bin 697 lira aktardı. Diğer yandan 2021 yılı Sayıştay raporuna göre 6 yıllık zararı 58 milyon lira olan belediye şirketi Aydın İmar A.Ş.'ye toplam 192 milyon lira para aktarıldığı belirlendi.

Raporda, "Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesi 40 milyon 212 bin lira. 2014-2020 yılı arasındaki toplam zarar 58 milyon 738 bin 333 lira olduğu göz önüne alındığında, şirketin uğradığı zararın 2019 yılı sonu itibariyle ödenmiş sermayesinin tamamını karşılıksız bıraktığı görülecektir. 2020 ve önceki yıllara ilişkin yönetim ve genel kurul kararları incelendiğinde bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunulmadığı ve bir karar alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla kanun hükmü gereği şirketin fiilen sona ermesi gerekmektedir" denildi.