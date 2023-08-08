Aydın Belediyesi'nde büyük vurgun! CHP'li Özlem Çerçioğlu’ndan şirkete 192 milyon lira...
Daha önce FETÖ’ye ihale kıyağı ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni bir skandala daha imza attı. Çerçioğlu, belediye şirketi olan Aydın İmar A.Ş’yi batırdı. İflasın eşiğine gelen şirketi kurtarmak için Çerçioğlu’nun başvurduğu yöntem CHP’li belediyelerin alışkanlık haline getirdiği bir yol oldu. Çerçioğlu’nun, belediye kasasından şirket hesabına 192 milyon lira aktardığı ortaya çıktı.
Sayıştay raporuna göre Çerçioğlu, zarar eden Belediye şirketine 2022 yılında 40 milyon, 2023'te 152 milyon 918 bin 697 lira aktardı. Diğer yandan 2021 yılı Sayıştay raporuna göre 6 yıllık zararı 58 milyon lira olan belediye şirketi Aydın İmar A.Ş.'ye toplam 192 milyon lira para aktarıldığı belirlendi.
Raporda, "Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesi 40 milyon 212 bin lira. 2014-2020 yılı arasındaki toplam zarar 58 milyon 738 bin 333 lira olduğu göz önüne alındığında, şirketin uğradığı zararın 2019 yılı sonu itibariyle ödenmiş sermayesinin tamamını karşılıksız bıraktığı görülecektir. 2020 ve önceki yıllara ilişkin yönetim ve genel kurul kararları incelendiğinde bu konu hakkında herhangi bir girişimde bulunulmadığı ve bir karar alınmadığı görülmüştür. Bu itibarla kanun hükmü gereği şirketin fiilen sona ermesi gerekmektedir" denildi.
BELEDİYE KASASINDAN PARA AKTARDI
Batık belediyi şirketinin fiilen sona ermesi gerekirken, 2022'de belediye kasasından Aydın İmar A.Ş.'ye önce 40 milyon, 2023'te 152 milyon 918 bin 697 lira aktarıldığı belirlendi. Ticaret sicil gazetesine göre batan belediye şirketinin Yönetim Kurulu üyesi Nermin Canyurt'un ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı yaparken 2 yıl önce emekli olduğu ve İstanbul'a yerleştiği ancak Aydın İmar A.Ş.'den maaş almaya devam ettiği öğrenildi. Nermin Canyurt ile diğer yönetim kurulu üyesi İbrahim Gürdal yolsuzluk davasından yargılandığı belirtildi.
GENEL MÜDÜR FETÖ'DEN YARGILANIYOR
Şirketin Genel Müdürü olarak görev yapan Ümit Erkan ise FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile Mersin'de ihaleye fesat karıştırmaktan ve örgüt üyeliğinden yargılanıyor.
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