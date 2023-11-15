CHP’li Özlem Çerçioğlu için yolun sonu! Yolsuzluk iddiaları tek tek sıralandı! Adrese teslim ihalelere soruşturma izni

İHALESİZ 2.8 MİLYON LİRA ÖDEME

CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla SAMPAŞ'a 2014'te ASKİ'ye, 2014 ve 2015'te Büyükşehir Belediyesine verdiği 3 yıllık hizmetin karşılığı olarak ihalesiz ilk sözleşmeye 2.8 milyon lirayı aşan ve hiçbir ihaleye tabi olmayan bir ödeme yaptığı ortaya çıktı. Tüm yıl giderleri 115 milyon lira olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin yüzde 2.5'u kadar SAMPAŞ firmasına yapıldığının altı çizildi.

KİME HANGİ KONUDA EĞİTİM VERİLDİ?

Sampaş'tan yapılan alımlara ilişkin birinci işin veri aktarım hizmetleri adı altında 896 bin 120 liraya, ikinci işin danışmanlık ve eğitim hizmetleri başlığı altında 610 bin liraya alındığı belirlendi. Kimlere hangi konuda kaç saat eğitim verileceğine dair detayların belli olmadığı, SAMPAŞ firmasına usule aykırı şekilde yüzde 30 avans ödemesi yapıldığı ifade edildi.

SAMPAŞ firmasından yapılan alımlarda mevzuata aykırı pek çok hususun bulunduğu, sözleşmede yazılı olan mal ve hizmetlerin alınmadığı, veri aktarım hizmetinin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgisinin bulunmadığı, verilmiş olan bir eğitim ve danışmanlık bulunmadığı anlatıldı. Yönetim ve denetim görevlerini yerine getirmediğinden dolayı sorumluluğu bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında soruşturma izni verildi.