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Haberler Galeri CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'kaçak villa' oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

CHP'li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 'kaçak villa' oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'ye örnek birisi' diyerek yeniden adaylığını açıkladığı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 'Bu kadarına da pes' dedirten bir skandala daha imza attı. CHP'li başkan 2014'te Koçarlı'da birinci sınıf tarım arazisine kondurduğu eşinin üzerine kayıtlı kaçak villayı yıkımdan kurtarmak için akılalmaz bir yola başvurdu.

Giriş Tarihi: 03.09.2023 06:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023 06:48
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CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

Aydın'da skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi Karapınar mevkiinde, yapılaşmanın yasak olduğu birinci sınıf tarım arazisine, havuzlu kaçak villa yaptırmıştı.

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CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

Çerçioğlu'nun eşinin üzerine kayıtlı 10 bin 300 metrekare tarım arazisi içinde izin alınmadan yaptırılan 900 metrekarelik kaçak villanın yanı sıra 300 metrekarelik yüzme havuzu bulunuyor.

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CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

Sadece 75 metrekare çiftlik evi yapma izni olan, geri kalan 10 bin 225 metrekare alanın tarımsal özelliğinin korunması şartı bulunan araziye yapılan villa büyük tepki çekmişti.

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CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

YIKIM KARARI VERİLMİŞTİ

Tarım arazisinin sahibi Ercan Çerçioğlu'nun 8 Ekim 2013'te Aydın İl Özel İdaresi'ne başvurarak bağ evi ve depo yapmak üzere istediği izin, gerekli incelemeler sonucunda sadece 75 metrekarelik bir bina yapılması şartıyla verilmiş.

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CHP’li Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ’kaçak villa’ oyunu! Villayı kondur kitabına uydur

Ancak söz konusu alan üzerine havuzlu villa yapıldı.