CHP'li Özlem Çerçioğlu'ndan eşine arazi kıyağı çabası! İmar izni çıkmayınca hastane yolunu yapmadı
Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun imara açılacak olan bin dönüm araziyi, 1700 dönüme çıkarmak istediği ve alanın içerisinde yer alan 14 bin 200 metrekarelik yerin de eşinde ait olduğu ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapımı devam eden 1448 yataklı Aydın Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Şevketiye Mahallesi'nde yapım çalışmaları süren Aydın Şehir Hastanesi'nin yollarını yapmama kararı almasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Özlem Çerçioğlu'nun yol çalışmaları için 1700 dönüm araziye çıkarılmasını istediği alanda eşi Ercan Çerçioğlu'na ait arazi de çıktı.
Sabah'ın haberine göre, 1700 dönüm arazinin içinde 14 bin 200 metrekare yani yaklaşık 14 dönümün Başkan Çerçioğlu'nun eşi Ercan Çerçioğlu'na ait arazi olduğu öğrenildi. İnşaatı devam eden Aydın Şehir Hastanesi yakınındaki Ercan Çerçioğlu'na ait Işıklı Mahallesi'nde arazi de fotoğraflandı. Ercan Çerçioğlu'na ait araziden Aydın Şehir Hastanesi inşaatı görülebiliyor. Ercan Çerçioğlu'nun tarla vasfındaki arazisi Çorakiçi mevkiinde yer alıyor.
ALTYAPI VE YOLU DEVLET YAPACAK
Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan eski AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yol ve kanalizasyon için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarım arazilerinin daha fazla imara açılması yönünde" bir şart koştuğunu söylemişti. Tarım Bakanlığı'nın talebi reddetmesi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Yavuz, tüm altyapı ve yol çalışmasının hükümet tarafından yapılması kararı alındığını dile getirmişti.
Erdoğan'ın talimatıyla bakanlık harekete geçti. Şehir Hastanesi'nin yol ve kanalizasyon gibi alt ve üstyapı çalışmaları hükümet tarafından yapılacak. Tüm engellemelere rağmen Aydın Şehir Hastanesi hızla yükselirken, kaba inşaat tamamlandı. Dev hastane tamamlandığında 4 bin sağlık çalışanına istihdam sağlayacak.
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