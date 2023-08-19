CHP’li Özlem Çerçioğlu’ndan eşine arazi kıyağı çabası! İmar izni çıkmayınca hastane yolunu yapmadı

ALTYAPI VE YOLU DEVLET YAPACAK

Konuya ilişkin daha önce açıklama yapan eski AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, yol ve kanalizasyon için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin "Tarım arazilerinin daha fazla imara açılması yönünde" bir şart koştuğunu söylemişti. Tarım Bakanlığı'nın talebi reddetmesi sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini söyleyen Yavuz, tüm altyapı ve yol çalışmasının hükümet tarafından yapılması kararı alındığını dile getirmişti.