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İstanbul'da Kalkan-10 operasyonu! Göçmen kaçakçılığı organizatörleri tek tek sıraya dizildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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İstanbul’da Kalkan-10 operasyonu! Göçmen kaçakçılığı organizatörleri tek tek sıraya dizildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

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