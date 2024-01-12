12 Ocak 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Soykırım ile yargılanan İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Katliamın gölgesinde 14. cuma

Soykırım ile yargılanan İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Katliamın gölgesinde 14. cuma

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2024 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
ABONE OL
Soykırım ile yargılanan İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Katliamın gölgesinde 14. cuma

Dünya ABD ve İngiltere'nin bombaladığı Yemen'deki gelişmelere kenetlenmişken İsrail'in Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Bölgeyi gece boyu havadan ve karadan bombalayan İsrail'in saldırılarında, onlarca Filistinli sivil öldürüldü. Katliamın gölgesinde Kudüs’te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası devam ediyor. Davanın 2. gününde İşgalci İsrail sözlü savunmasını yapıyor. Gündemi değiştirmek isteyen İngiltere ve ABD ise Yemen'deki Husi hedeflerine saldırdı. Dünyanın gözü Lahey'deki duruşmaya çevrilmişken ABD'nin kurmuş olduğu sözde Refah Koalisyonu dikkatleri dağıtmak için Yemen'i bombaladı.

YİNE KATLİAM YAPTI

Diğer taraftan İşgalci İsrail Terör Örgütü soykırım savunması yaparken Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Refah kentini hedef alan İşgalci İsrail savaş uçakları yine onlarca Müslümanı katletti. Katliamın gölgesinde Kudüs'te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

A HABER CANLI YAYININDA İSRAİL ŞİDDETİ

MEHMET GEÇGEL/ Saat 13.00 itibarıyla yaşananlar: Biber gazıyla müdahale başlamış durumda. Her Cuma olduğu gibi İsrail polisi yine namaz kılan Müslümanlara saldırdı. İsrail polisi sokaklara girdi ve biber gazı attı. İçeri giremeyen gençler ellerindeki seccadeleri yere serdiler ve namaz kılmak istediler. Ancak İsrail polisi gaz bombası ve TOMA ile müdahale etti. İsrail polisi basının görüntü almasını da engellemeye çalışıyor. Polis basını bir yerde toplayıp müdahalenin olduğu yerden görüntü alınmasını istemiyor. Bu görüntülerin yayılmasını istemiyorlar.

BASINA FOTOĞRAF TEHDİDİ

İsrail polisi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi namaz kılanlara yine sert müdahalede bulundu. Müslümanların yaşadığı mahalleye TOMA ile girdi. Geçtiğimiz haftadan daha fazla polis burada müdahalede bulundu. Bölgeye basının gitmesine ve kameranın girmesine izin vermediler. İçeri giremeyen Müslümanların kendi bölgelerinde namaz kılmasını engellediler. Gençler seccadelerini sermiş yağmur altında sadece yağmur kılıyordu ama üzerlerine gaz bombası atıldı ve TOMA ile müdahale edildi. Burada görev yapan basın mensuplarının da fotoğraflarını çekiliyor ve tehdit ediliyor.

MESCİDİ GİRİŞE KISITLAMA

MEHMET GEÇGEL/Saat 12.30 itibarıyla yaşananlar: Mescid-i Aksa sözde İsrail polisi tarafından abluka altına alınmış durumda. Mescidin dört bir tarafı sarılmış durumda. Yine Müslümanlara müdahaleler olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz cumalarda İsrail polisinin barbarlığına şahit olduk. Geçtiğimiz hafta namaz kılanlara ve secde edenlere coplarla müdahale edilmişti. Ellerinde sadece seccade olan insanların üzerine biber gazı gönderilmişti. Bölgede yine bariyerler kurulmuş durumda. İçeri sadece yaşı içeri olanlar alınıyor. Gençlerin yaklaşmasına bile izin verilmiyor.

30 BİN CAN ALDILAR SOYKIRIMI REDDEDİYORLAR

MEHMET GEÇGEL/ Saat 11. 30 itibarıyla yaşananlar: Gazze'de katliam devam ediyor. Mahkeme dün başladı ama saldırılar devam ediyor. Gece boyunca Gazze'nin hem güneyi hem kuzeyi hedef alındı. Bölgeden can kaybı sayısı 23 bini aşmış durumda. Enkaz altındakilerle beraber 30 binden fazla can kaybı bulunuyor. İsrail soykırım suçlamasına karşı sözlü savunma yapacak. İsrail bunu reddediyor ama Gazze'de yapılanlar ortada ve 30 bin insan ölmüşken kendilerini haklı görüyorlar.

ÇADIR KENTLERE SALDIRI

Sivillerin olduğu yerlere saldırlar devam ediyor. Refah kentinde çadırların bulunduğu bölgeye İsrail saldırmayı sürdürüyor. Kızıldeniz'de gerilim giderek tırmanıyor. Lübnan sınırında da tansiyon yüksek. Husiler ise Gazze'deki saldırılar durmadan insani yardımlar gitmeden durmayacağını ve İsrail gemilerini hedef alacağını ifade ediyor. ABD ve İngiltere saldırılarını karşılıksız kalmayacağı açıklandı.

MESCİD-İ AKSA'YA KATİL ABLUKASI

Öte yandan Mescid-i Aksa'da her Cuma olaylı geçiyor. Geride bıraktığımız cumalarda Müslümanların ibadet etmesi ve namaz kılması engellenmişti. Şu anda Mescid-i Aksa'nın dört bir yanı abluka altına alınmış durumda. Sözde İsrail polis tarafından o noktada bariyerler örüldü ve yine sadece yaşı ileri olanlardan keyfi olarak bazı Müslümanlar içeri alınacak. Gençlerin içeri girmesine izin verilmeyecek. Kendi mahallerinde namaz kılmak isteyen Müslümanları ise Drone ile tarama yapıp saldırlar düzenleniyor. Bölgeye gaz ve ses bombaları atılıyor bunun yayından kimyasal sular sıkılıyor.

Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü! MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL ZULMÜ!

Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlama MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞE KISITLAMA

Drone ile tarama secde edene saldırı DRONE İLE TARAMA SECDE EDENE SALDIRI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşgalci İsrail’in Lahey’deki yargılanmasında 2. gün İŞGALCİ İSRAİL'İN LAHEY'DEKİ YARGILANMASINDA 2. GÜN
Dünya savaş tarihine geçen uçak hırsızlığı DÜNYA SAVAŞ TARİHİNE GEÇEN UÇAK HIRSIZLIĞI
Katil İsrail tek tek hesap veriyor KATİL İSRAİL TEK TEK HESAP VERİYOR
İkiyüzlü ABD’den akıl tutulması! İKİYÜZLÜ ABD'DEN AKIL TUTULMASI!
Gazze kasabı Netanyahu’dan çileden çıkaran savunma! GAZZE KASABI NETANYAHU'DAN ÇİLEDEN ÇIKARAN SAVUNMA!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA