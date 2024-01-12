Soykırım ile yargılanan İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Katliamın gölgesinde 14. cuma

MESCİD-İ AKSA'YA KATİL ABLUKASI

Öte yandan Mescid-i Aksa'da her Cuma olaylı geçiyor. Geride bıraktığımız cumalarda Müslümanların ibadet etmesi ve namaz kılması engellenmişti. Şu anda Mescid-i Aksa'nın dört bir yanı abluka altına alınmış durumda. Sözde İsrail polis tarafından o noktada bariyerler örüldü ve yine sadece yaşı ileri olanlardan keyfi olarak bazı Müslümanlar içeri alınacak. Gençlerin içeri girmesine izin verilmeyecek. Kendi mahallerinde namaz kılmak isteyen Müslümanları ise Drone ile tarama yapıp saldırlar düzenleniyor. Bölgeye gaz ve ses bombaları atılıyor bunun yayından kimyasal sular sıkılıyor.