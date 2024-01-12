Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü! Namaz kılmak isteyen Müslümanlara gaz ve TOMA ile müdahale

Son dakika haberleri… İşgalci İsrail Terör Örgütü, Mescid-i Aksa’ya almadığı gençlerin namaz kılmasına da izin vermedi. Ellerinde sadece seccade olan Müslümanlara gaz ve TOMA ile müdahale edildi. İsrail polisi basına da saldırdı ve görüntü almasını istemedi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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