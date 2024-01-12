Savunmada yeni adımlar! 19 Ocak’ta TSK’ya teslim ediliyor: TCG Anadolu’dan sonra en büyüğü

DERYA HAKKINDA

Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dâhil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde imal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. DİMDEG, muharip unsurlar ve ileri üsler için denizde ikmalin yanı sıra, Barışı Destekleme Harekâtı, Afet ve Acil Durumlara Müdahale ve insani Yardım kapsamlarında da görev yapabilecek donanıma sahiptir.

Ayrıca gemilerde bulunan insanlı ve insansız suüstü ve sualtı araçlarının, helikopterlerin ve gemiye konuşlu insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının/onarımlarının yapılmasında da destek sağlayacaktır. 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanmaktadır.