Savunmada yeni adımlar! 19 Ocak'ta TSK'ya teslim ediliyor: TCG Anadolu'dan sonra en büyüğü
Son dakika haberine göre Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemi olan Derya'nın kabulünün 19 Ocak'ta Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşunun yakın zamanda olacağını duyurdu. Ayrıca 2024 yılında F-16 projesinin ve Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatının yapılacağını açıkladı.
İşte Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarından öne çıkanlar
2024 yılı, daha önce başlatılan teslimatını gerçekleştireceğimiz projelerimizin yanı sıra, yeniden başlayacağımız, silahlı kuvvetlerimize teslim edeceğimiz sürprizlere dolu bir yıl olacak. 19 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gemi platformlarımızın teslimat törenini yapacağız. TCG Anadolu'dan sonra 2'nci en büyük gemi Derya'nın kabulü gerçekleşecek.
Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. 2024 yılında F-16 projemizin teslimatı yapılacak. Gökbey helikopterinin jandarmaya teslimatı yapılacak.
İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimleri başlayacak.
5'inci nesil savaş uçağımız Kaan'ı çok yakın zamanda uçuracağız. 2028 itibarıyla seri üretimi başlayacak. Yapay zeka entegre edilmiş 6'ncı nesil savaş uçağı için de şimdiden çalışmaya başladık.
185 ülkeye 230'un üzerinde ürünümüzü ihraç ediyoruz.
DERYA HAKKINDA
Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dâhil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde imal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak üzere tasarlanmıştır. DİMDEG, muharip unsurlar ve ileri üsler için denizde ikmalin yanı sıra, Barışı Destekleme Harekâtı, Afet ve Acil Durumlara Müdahale ve insani Yardım kapsamlarında da görev yapabilecek donanıma sahiptir.
Ayrıca gemilerde bulunan insanlı ve insansız suüstü ve sualtı araçlarının, helikopterlerin ve gemiye konuşlu insansız hava araçlarının belirli bir seviyedeki bakımlarının/onarımlarının yapılmasında da destek sağlayacaktır. 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanmaktadır.
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