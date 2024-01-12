CANLI | İşgalci İsrail’in Lahey’deki yargılanmasında 2. gün: Katliamın hesabını veriyor

BM: GAZZE'DE YARDIM FELCE UĞRADI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporunda, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım erişimin engellediğini belirtti. Yılın ilk 11 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su ve diğer hayat kurtarıcı malzeme teslimatından yalnızca beşi gerçekleştirildi.

BM'den yapılan açıklamada "İnsani yardım ortakları, İsrail kontrol noktalarındaki aşırı gecikmeler nedeniyle veya üzerinde anlaşmaya varılan rotaların geçilemez olması nedeniyle iki durumda görevleri iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verilirken ieri girmesine izin verilen beş misyondan yalnızca ikisinin görevlerini tam olarak yerine getirebildiğini belirtildi. Açıklamada, ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

İnsani yardım ortaklarının Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrail yetkililerinin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor. Bu reddetmeler ve ciddi erişim kısıtlamaları, insani yardım ortaklarının anlamlı, tutarlı ve geniş ölçekte yanıt verme yeteneğini felce uğratıyor.