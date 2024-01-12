CANLI | İşgalci İsrail'in Lahey'deki yargılanmasında 2. gün: Katliamın hesabını veriyor
İşgalci İsrail'in Lahey'deki Uluslararası Divan'da yargılanmasına başlanırken, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımda şiddeti de artırdı. Han Yunus ve Deir el Balah bölgelerinde saldırılar yoğunlaştı. 7 Ekim'den beri çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 23 binden fazla insanı katleden İsrail, bugün Lahey'de işlediği savaş suçlarıyla ilgili savunma yapacak. Lahey'de son gün duruşması başladı.
Lahey'de soykırım suçuyla yargılanan terör devleti, Gazze'de saldırıları yoğunlaştırdı. Güney Afrika tarafından Gazze'de soykırım suçu işlemekle suçlanan ve iki gündür Lahey'deki davası devam eden terör devleti İsrail, dava başladığından bu yana Gazze'deki saldırılarını artırdı. Soykırımcı İsrail, dün gece Han Yunus'ta ve Deir el-Balah'ta çok sayıda Filistinliyi katletti.
BM: GAZZE'DE YARDIM FELCE UĞRADI
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son raporunda, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım erişimin engellediğini belirtti. Yılın ilk 11 gününde Gazze Şeridi'nin kuzeyine yapılması planlanan gıda, ilaç, su ve diğer hayat kurtarıcı malzeme teslimatından yalnızca beşi gerçekleştirildi.
BM'den yapılan açıklamada "İnsani yardım ortakları, İsrail kontrol noktalarındaki aşırı gecikmeler nedeniyle veya üzerinde anlaşmaya varılan rotaların geçilemez olması nedeniyle iki durumda görevleri iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldı" ifadelerine yer verilirken ieri girmesine izin verilen beş misyondan yalnızca ikisinin görevlerini tam olarak yerine getirebildiğini belirtildi. Açıklamada, ayrıca, şu ifadelere yer verildi:
İnsani yardım ortaklarının Gazze'nin kuzey kesimindeki kapsamlı ihtiyaçlara yanıt verme yeteneği, yardım sağlayanların erişiminin sürekli engellenmesi ve İsrail yetkililerinin koordineli güvenli erişim sağlamaması nedeniyle kısıtlanıyor. Bu reddetmeler ve ciddi erişim kısıtlamaları, insani yardım ortaklarının anlamlı, tutarlı ve geniş ölçekte yanıt verme yeteneğini felce uğratıyor.
KATİL İSRAİL BUGÜN SAVUNMA YAPACAK
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, "Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı" gerekçesiyle hakkında dava açtığı İsrail, bugün Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü savunma yapacak.
SON GÜN DURUŞMASI BAŞLADI
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşmasına ikinci gününde devam ediliyor.
Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'da tarafların hazır bulunduğu salonda halka açık duruşma canlı yayımlanıyor.
Dün yapılan ilk günkü duruşmada Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlaması ve saldırıların durması yönünde ihtiyati tedbir talepleri dinlendi, bugünkü duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapıyor.
BELÇİKA DA DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTİYOR
Belçika'da iktidar ortağı Yeşil Sol ve Hristiyan Demokratlar, hükümetten, Gazze'deki durumla ilgili uluslararası bir soruşturma talep etmesini istedi.
Yeşil Sol Partili Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, "Belçika Gazze'de olanları izlemeye devam edemez. Yaşananlar giderek soykırıma benzemeye başladı. Bu yüzden Güney Afrika gibi ülkemizin de Uluslararası Adalet Divanı'na gitmesini istiyorum" görüşünü dile getirdi.
Hristiyan Demokrat Parti de, De Sutter'in bu önerisine destek verdi. Ancak muhalefetteki milliyetçi Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA), bu öneriye karşı çıkıyor. Sağ görüşlü parti, bölgede çözüm için İsrail'in desteklemesi gerektiğini savunuyor.
Lahey'de yerel saatle 10:00'da başlayacak kamuya açık duruşma, Uluslararası Adalet Divanı'nın internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.
LAHEY'DE İLK GÜN NELER OLDU?
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması dün başladı.
Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika tarafı, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve dilleriyle Divan'a sundu.
Duruşma, Güney Afrika ve İsrail tarafından sadece bu dava için atanan ad hoc hakimlerin yeminleriyle başladı. Daha sonra Divan Başkatibi Philippe Gautier, Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir taleplerini okudu.
Güney Afrika tarafı adına ilk söz alan bu ülkenin Hollanda Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela, "Yaygın insan hakları ihlallerinin on yıllardır cezasız kalması İsrail'i cesaretlendirdi." ifadesini kullandı.
Duruşmada Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçular İsrail'e, Gazzelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladığı suçlamasını yöneltti.
GAZZE'DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KANIT OLARAK SUNULDU
İsrail'in soykırımla suçlandığı davanın ilk duruşmasında Güney Afrika hukuk ekibi, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği fotoğrafları da kanıt olarak mahkeme heyetine gösterdi.
Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Adila Hassim, soykırımın delillerinin başvuru dosyasında mevcut olduğunu ve BM kurumlarınca da tescil edildiğini belirterek, "(İsrail'in) Eylemleri, soykırım sonucunun çıkarılabileceği sistematik davranış kalıbı göstermektedir." dedi.
İsrail'in öldürdüğü kişilerin sayısının "Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını" gösterdiğine dikkati çeken Hassim, Gazzelilerin bir kısmının, İsrail'in "güvenli koridor" ilan ettiği bölgelerde öldürüldüğünün altını çizdi.
Hassim, "İsrail, her bir bombanın kaç sivilin hayatına mal olacağının tam olarak bilincinde olarak benzersiz ve emsalsiz sayıda sivili öldürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye insani yardımları da "ısrarla" engellemeye devam ettiğini vurgulayan Hassim, Gazze'ye yeterli gıda, kıyafet ve hijyen malzemelerinin teslim edilemediğini, Gazzelilerin temiz suya erişimlerinin engellendiğini dile getirdi.
Hassim, soykırımın önceden ilan edilemeyeceğini ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı tespit edebileceğini belirterek, Divan'dan ihtiyati tedbir kararı almasını istedi.
"GÜNEY AFRİKA, İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SOYKIRIM SÖYLEMİNDE YALNIZ DEĞİL"
Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Tembeka Ngcukaitobi de Divan'ın, Güney Afrika'nın tedbir taleplerini kabul etmek için "soykırımın gerçekleştiğine" değil mevcut deliller ışığında "soykırım tehlikesinin varlığına" ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Ngcukaitobi, Güney Afrika'nın, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım söylemine dikkati çekerek, 15 Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü ve 21 BM Çalışma Grubu üyesinin de Gazze'de yaşananların soykırım olduğu konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.
İsrail askeri yönetimi ve devlet görevlilerinin, soykırım niyetini açığa vuran açıklamalar yaptığını anımsatan Ngcukaitobi, bu kişilerin Gazzelilerin yok edilmesi ve Gazze'nin tamamen yıkılmasını istediklerini dile getirdiklerini anlattı.
Duruşmada davacı Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Blinne Ni Ghralaigh, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kurbanlar tarafından canlı yayınlanan ilk soykırım olduğunu söyledi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması, verilen aranın ardından devam etti.
Aranın ardından söz alan Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Max du Plessis, İsrail'in soykırımı engellemede ve cezalandırmada yetersiz kaldığının makul şekilde görüldüğüne işaret etti.
Du Plessis, Uluslararası Adalet Divanı'na şöyle seslendi: "Mahkemenin geçici tedbir kararı vermek için soykırımın varlığına kesin şekilde karar vermesi gerekmez, soykırım tehlikesinin varlığı yeterli. Soykırımı engellemek, sözleşmeye taraf tüm devletlerin sorumluluğu. Biz de uluslararası toplum adına, topluca ve Güney Afrika adına bu sorumluluğumuz yerine getiriyoruz."
Du Plessis, Gazze halkının hayatının, bu mahkemenin diğer davalarda tedbir kararı vermeyi uygun gördüğü Rusya-Ukrayna davası gibi durumlardakilerden daha değersiz olmadığının altını çizerek Divan'dan koruyucu rolünün gereğini yapmasını istedi.
"DURUM BUNDAN DAHA ACİL OLAMAZ"
Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Blinne Ni Ghralaigh da Gazze'deki insani duruma işaret ederek kıtlığın yaklaştığını ve Gazze'nin yaşanılmaz bir yer haline geldiğini dile getirdi.
Bazı cesetlerin sokak hayvanları tarafından parçalandığını, insanların enkazdaki yakınlarını çıplak ellerle çıkarmaya çalıştığını söyleyen Ni Ghralaigh, Gazze'de yaralanan çocukların anestezi yapılmadan ameliyat edildiğini, evlerin yıkıldığını, sağlık çalışanlarının hedef alındığını anlattı.
Avukat Ni Ghralaigh, her gün ortalama bir sağlık personelinin öldürüldüğüne dikkati çekerek "BM'nin insani ateşkes çağrıları karşılıksız kaldı. Durum bundan daha acil olamaz." değerlendirmesinde bulundu.
"KURBANLARIN YAYIMLADIKLARI İLK SOYKIRIM OLDU"
Ni Ghralaigh, Divan'ın, tedbir kararına hükmetmemesi durumunda, bunun içtihadından uzaklaştığı bir durum olacağı ve terazinin öbür kefesinde uluslararası hukukun itibarının durduğu uyarısında bulundu.
Ni Ghralaigh, "Gazze'deki soykırım, cep telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza ve televizyon ekranlarımıza canlı olarak aktarılan Filistin halkına yönelik soykırımın dehşetine rağmen, kurbanlarının dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla kendi yıkımlarını gerçek zamanlı olarak yayınladıkları tarihteki ilk soykırım oldu." dedi.
"HİÇBİR ŞEY SOYKIRIMI HAKLI GÖSTEREMEZ"
Avukatlardan Vaughan Lowe de Gazze'ye insani yardımın ulaşmasının tek yolunun "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması" olduğuna işaret etti.
Güney Afrika'nın Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbirin önemini anlatan Lowe, İsrail'in eylemlerinin, işgali altındaki bir toprakta gerçekleştiğine ve bu durumun, İsrail'in iddia ettiği BM şartındaki 51. maddedeki "meşru müdafaa" hakkı kapsamına girmediğine işaret etti.
Lowe, Yahudiler veya İsrail halkının değil, İsrail hükümeti, ordusu ve yönetiminin soykırım söylemlerinde bulunduğunu ve soykırım niyetini açığa vurduğunu belirterek "Mesele şu ki soykırım yasağı mutlaktır, emredici bir hukuk kuralıdır. Hiçbir şey soykırımı haklı gösteremez." dedi.
Duruşmanın ilk günü, Güney Afrika'nın Amsterdam Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela'nın ülkesinin Divan'dan, İsrail aleyhine talep ettiği 9 ihtiyati tedbiri okumasının ardından sona erdi.
İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:
09.45 Filistin haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarında öldürülen 30 kişinin cenazelerinin Han Yunus'taki hastanelere getirildiğini bildirdi.
09.35 Han Yunus'ta evlerin bombalanmasıyla yıkım devam ediyor. Soykırımcı İsrail, perşembe gecesi Gazze'ye yönelik saldırıları artırdı. Deir el-Balah'ta evleri yıkılan 5 Filistinli öldürüldü. Soykırımcı İsrail'in saldırıları karşısında ambulanslar yaralılara ulaşmakta zorlanıyor.
Han Yunus ve Gazze'nin merkezindeki bölgeler de ağır top atışlarıyla vuruldu. Özellikle Han Yunus'ta ağır bombardımanın devam ettiği bildiriliyor.
09.10 Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki saldırıları devam ediyor. Soykırımcı İsrail'in Deir el-Balah şehrinin batısındaki el-Maşa'la mahallesine düzenlediği saldırıda beş kişinin öldürüldüğü bildirildi. Deir el Balah'ta çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirilirken soykırımcı İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Maghazi kampını bir kez daha vurduğu belirtildi.
11 OCAK'TA YAŞANANLAR...
16:57 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi.
SOYKIRIMCI HESAP VERECEK
12.12 Terör devleti İsrail'in soykırım suçuyla yargılandığı dava Lahey'de görülmeye başlandı.
00.05 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki saldırısında çocuklar öldü El Cezire muhabiri, İsrail ordusunun yerinden edilmiş insanların barındığı bir tarım arazisini vurması sonrasında aralarında en az dört çocuğun da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
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