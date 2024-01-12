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Haberler Galeri Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye'den

Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye'den

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına başlandı. Davayı açan Güney Afrika'nın avukatları, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin kanıtları tek tek sıraladı. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 23 bin kişinin katledildiği soykırımda, güvenli bölgede bile katliamlar yapıldı. Gazze'ye yapılan insani yardımlar engellenirken, Birleşmiş Milletler'in açıklamaları hatırlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.01.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 09:38
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Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye’den

İşgalci İsrail yönetimi ve destekçilerine karşı dün tarihi bir adım atıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı soykırım davası görülmeye başlandı.

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Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye’den

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen dava canlı olarak yayınlandı.

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Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye’den

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yaşanmaz hale getiren siyonist İsrail devletine, Gazze'de "soykırım niyetini kanıtladığı" suçlaması yöneltildi.

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Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye’den

Güney Afrika'yı temsil eden avukatlar, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için ihtiyati tedbir kararına hükmetmesini istedi.

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Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye’den

AA'NIN KARELERİ GÖSTERİLDİ
Duruşmanın ilk gününde Güney Afrika, İsrail'e yönelik suçlamalarını gerekçe ve dilleriyle Divan'a sundu. Güney Afrika hukuk ekibi, Anadolu Ajansı'nın Gazze'de çektiği fotoğrafları da kanıt olarak mahkeme heyetine gösterdi.