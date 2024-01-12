Katil İsrail tek tek hesap veriyor: Soykırımın kanıtı Türkiye'den

İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanmasına başlandı. Davayı açan Güney Afrika'nın avukatları, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin kanıtları tek tek sıraladı. Yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere 23 bin kişinin katledildiği soykırımda, güvenli bölgede bile katliamlar yapıldı. Gazze'ye yapılan insani yardımlar engellenirken, Birleşmiş Milletler'in açıklamaları hatırlatıldı.