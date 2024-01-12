12 Ocak 2024, Cuma
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İsrail’in uçak hırsızlığı tarihe geçti! Orta Doğu’da istihbarat ve espiyonaj savaşları
Hamas - İsrail asimetrik savaşı ile birlikte Orta Doğu'da istihbarat savaşları, casusluk faaliyetleri zirve yapmış durumda. Aslında hırsızlık, gasp, yağma, casusluk İsrail'in genlerinde var. Takvimler 16 Ağustos 1966 yılını gösteriyordu. Irak Hava Kuvvetlerine sızan İsrail gizli servisi MOSSAD, dünya savaş tarihinde bir ilke imza atıyor, dönemin en güçlü savaş uçağı MİG 21'i Irak ordusundan çalarak İsrail'e kaçırıyordu. İsrail 6 gün savaşındaki başarısını Irak'tan çaldığı o uçağa borçluydu. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgeselde izliyoruz...