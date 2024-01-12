12 Ocak 2024, Cuma
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Soykırım ile yargılanan İsrail Gazze’ye ölüm yağdırıyor! Katliamın gölgesinde 14. cuma
Dünya ABD ve İngiltere'nin bombaladığı Yemen'deki gelişmelere kenetlenmişken İsrail'in Gazze'deki katliamı da hız kesmedi. Bölgeyi gece boyu havadan ve karadan bombalayan İsrail'in saldırılarında, onlarca Filistinli sivil öldürüldü. Katliamın gölgesinde Kudüs’te 14. cuma yaşanıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.