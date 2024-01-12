İkiyüzlü ABD’den akıl tutulması! İşgalci İsrail’in katliamına skandal bir destek daha: Gazze’de soykırım yok!

23 BİN MASUMUN KANI ELLERİNDE!

Katil İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları sırasında sivillere zarar vermeme veya sivil kayıplarını azaltma konusunda daha hassas olması gerektiğini birçok kez dile getirdiklerini belirten Kirby, buna karşın Gazze'de bir "soykırım" olduğuna inanmadıklarını vurguladı.