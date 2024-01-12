Katliamın gölgesinde 14. cuma! Mescid-i Aksa’ya girişe kısıtlama

Gazze’de katliamını sürdüren İşgalci İsrail Terör örgütü Doğu Kudus’te Mescid-i Aksa’da da eziyetini sürdürüyor. Katiller sürüsü Mescid-i Aksa’ya girişe yine kısıtlama getirdi ve içeri sadece yaşı ileri olanlar alınıyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.

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