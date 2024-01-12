Özgür Özel yeniden aday gösterdiği skandalların başkanı Lütfü Savaş'ı savundu: Kırsalda acayip oyu var alternatifini bulamadık
CHP'de yerel seçimler öncesi Hatay'da büyük bir kriz yaşanırken deprem sürecinde yaptığı skandal açıklamalarla gündem olan Lütfü Savaş yeniden aday gösterildi. Savaş'ın adaylığı sosyal medyada büyük tepki toplarken, Özgür Özel ise Savaş'ı savundu. Anketlerde Savaş'ın kırsaldan acayip oy aldığını söylerken "Alternatifini bulamadık" ifadeleri kullandı. Özel ayrıca binlerce kişinin öldüğü Hatay depremine ilişkin "Savaş'ın deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum." dedi. İşte detaylar...
CHP'de yaşanan aday belirleme krizi sürerken yapılan toplantı sonrası bazı illerdeki adaylar açıklanırken, CHP'de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mevcut başkan Lütfü Savaş aday gösterildi.
SKANDALLARIN BAŞKANI YENİDEN ADAY
Savaş'ın özellikle deprem zamanında göstermiş olduğu tavırlar bölgedeki vatandaşların büyük tepkisini çekse de CHP yönetimi bu tepkileri görmezden gelerek Savaş'ın yeniden adaylığını onayladı.
ÖZEL: HATAY'DA TARİHİ KARAR VERECEĞİZ
Savaş'ın aday aday gösterilmesi hakkında karar öncesi canlı yayında soruları yanıtlayan Özgür Özel "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır." ifadeleriyle Savaş'ın aday gösterilmeyeceğini ima etmişti.
LÜTFÜ SAVAŞ TERCİHİ BÜYÜK TARTIŞMA KONUSU OLDU
Ancak Özel bu sözlerine rağmen vatandaşı aşağılayan ve deprem döneminde kötü bir performans sergileyen Savaş'ı yeniden aday göstermesiyle büyük tepki çekti. Özellikle Lütfü Savaş tercihi sosyal medyada tartışma konusu oldu.
KIRSALDAN ACAYİP OY ALIYOR
Konuya ilişkin CHP yandaşı Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, Lütfü Savaş'ın kırsaldan acayip oy aldığını söyledi.
ALTERNATİF BULAMADIK
İşte Özel'in açıklamaları:
Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, "Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız" diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.
DEPREMDE NASIL BİR SORUMLULUĞU VAR?
Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.
Yaptığı skandallarla gündemden düşmeyen Savaş'ın vukuatları bitmek bilmezken ahaber.com.tr olarak o gelişmeleri sizler için derledik.
"OY VERMİYORSUNUZ KONUŞUYORSUNUZ"
Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." ifadesini kullanmıştı.
"MECBUR DEĞİLİM"
Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.
BİR SKANDALI DAHA PATLADI
Savaş, Altınözü Hanyolu köyünde de vatandaşlara tehditler savurdu. Savaş, "Bak şimdi bir daha bu köye gelmem düzgün oy vermezseniz. Onu söyleyeyim bu kadar işi yapmışım. Doğru düzgün oy alamamışım." ifadesini kullandı.
VATANDAŞ CAN BAŞKAN MAL DERDİNDE
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.RÖNESANS REZİDANS'IN MİMARINI SAVUNDU: İDEALİST BİR İNSAN
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin en çok etkilediği şehirler arasında yer alan Hatay'da, birkaç yıl önce inşaatı tamamlanan ve "Cennetten bir köşe" denilerek satılan 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans da çökmüştü. Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. CHP yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesinin Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı canlı yayında, vatandaşlara mezar olan Rönesans Rezidans'ın mimarını, "İdealist bir insan" diyerek aklamaya çalıştı. Savaş, "Orası Eski Mimarlar Odası Başkanımızın yaptığı bir bina. Büyük ihtimal deprem yönetmeliğine göre yapmıştır. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan." ifadelerini kullandı.İSTİFA ÇAĞRILARINA DAVA AÇTI
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremler, CHP ve yandaşlarının gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. CHP yandaşı Halk TV yorumcusu Barış Pehlivan'ın fitilini ateşlediği "Lütfü Savaş istifa et" çağrılarına bugün Cumhuriyet gazetesi de dahil oldu. Savaş ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, kendisini hedef alanlar için dava açacağını duyurdu. Savaş, geçtiğimiz günlerde de kendisini hedef alan CHP yandaşlarını "Dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti devletine düşman" diyerek nitelemişti.
KENTSEL DÖNÜŞÜME "RANTSAL DÖNÜŞÜM" ENGELİ
Başkan Erdoğan'ın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hatay için hayati derecede önemli görülen kentsel dönüşüm projeleri, şehrin CHP'li Başkanı Lütfü Savaş ve birtakım sol örgütler tarafından mahkeme yoluyla engellendi. Halkın güvenliği ve şehrin depreme dayanıklı hale getirecek kentsel dönüşüm projesini "rantsal dönüşüm" ismiyle sıfatlandırıp engelleyen Savaş, şehri daha sağlam bir yapıya kavuşmasın diye işleri başka bir boyuta taşıdı.
KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI MİTİNG
Depremde büyük bir yıkımın olduğu Emek Mahallesi'nde, yerel seçimlerde miting düzenleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın, kentsel dönüşüm projelerini bir dayatma olarak vatandaşa aktardığı belirlendi.
O dönemlerde paylaşım yapan Savaş, şu ifadeleri kullandı:
Gecenin bu saatine kadar bizleri soğuk havaya rağmen bekleyen değerli Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür ederim. Emek Mahallemize dayatılan kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız.
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