Pençe-Kilit harekatı bölgesinden acı haber! 6 asker şehit oldu! Kalleş saldırının perde arkası A Haber’de

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Yaralanan askerlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını dileyen Fidan, "Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı da X hesabından, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadesini kullandı.