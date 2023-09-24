Fondaşa İBB koruması! Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

Her gün sahibi olduğu Halk TV'de çevre ve yeşil alan üzerinden hassasiyet pompalayan Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaat yürüttüğü, 600 metrekare ruhsata aykırı eklenti yaptığı, villanın alanının CHP'li İBB kayıtlarında yeşil alan olduğu ve herhangi bir imar kaydının olmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 08:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL