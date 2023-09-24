24 Eylül 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fondaşa İBB koruması! Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

Fondaşa İBB koruması! Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

Her gün sahibi olduğu Halk TV'de çevre ve yeşil alan üzerinden hassasiyet pompalayan Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaat yürüttüğü, 600 metrekare ruhsata aykırı eklenti yaptığı, villanın alanının CHP'li İBB kayıtlarında yeşil alan olduğu ve herhangi bir imar kaydının olmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 08:45
  • 1
  • 17
Fondaşa İBB koruması! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

Halk TV Patronu Cafer Mahiroğlu, ne kanun tanıyor ne cezayı ne de yeşil çevreyi umursuyor. Sarıyer, Kireçburnu İsak Sokak üzerindeki villasında kaçak inşaata hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fondaşa İBB koruması! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

Boğaziçi Kanunu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki ve sorumluluğu alanında olan Boğaziçi öngörümüne sahip bölgede kaçak villa bitmek üzere ama Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB yönetimi herhangi bir denetim yapmamakta ısrar ediyor.

  • 3
  • 17
Fondaşa İBB koruması! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

İBB KAYITLARINDA YEŞİL ALAN İMARSIZ

Halk TV patronu Mahiroğlu'nun villasının olduğu ve 300 metrekare olarak aldığı villaya 600 metrekare daha eklenti yaptığı 495 ada, 1 parselin imarının olmadığı, İBB kayıtlarında tamamen yeşil alan olduğu belirlendi.

  • 4
  • 17
Fondaşa İBB koruması! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

2022 YILINDA KAÇAK YAPIYA BAŞLADI

Mahiroğlu'nun, 2020 yılında koronavirüsten vefat eden Hayri Kundura sahibi Bahattin Yıldız'ın mirasçılarından 4,5 milyon dolara satın aldığı villada 90 metrekarelik alanın 100 metrekare daha genişletildiği ve üstü yeşil alan olan yerin altında büyük bir yemek odası ve salon yapıldığı öğrenilmişti.

  • 5
  • 17
Fondaşa İBB koruması! Halk TV’nin patronu Cafer Mahiroğlu kanun tanımıyor! Belediye kayıtlarında şoke eden detay

5 oda 2 salon olan söz konusu villada proje dışı yapısı olması nedeniyle tadilat ve güçlendirme izin belgesi alamayan Mahiroğlu, kaçak bölümleri yıkmak yerine kanunun dışına çıkmayı tercih etti.